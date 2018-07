Den fynske kulturpris 2018 - hvem kan vinde?

Blandt de 15 nominerede til Den Fynske Kulturpris findes både snorkelformidling, by-udsmykning, en enorm lysinstallation, udstillinger og en festival for kunst og politik.

Det fynske udbud af kulturoplevelser anno 2018 spænder både vidt og bredt.

Det er listen over nominerede til årets kulturpris et eminent eksempel på.

Blandt de i alt 15 nominerede er der kulturelle oplevelser inden for både broderisting, lys og politisk teater. De er både under vandoverfladen, i kirker og på et savværk.

Den Fynske Kulturpris går til en kulturbegivenhed eller et værk af høj kunstnerisk eller kulturhistorisk kvalitet, der i årets løb har givet publikum en særlig oplevelse. De ni fynske kommuner, som er en del af Kulturregion Fyn, må hver nominere en eller to kandidater, hvilket i år giver en liste på i alt 15 mulige vindere.

Læs også Heartland Festival vinder kulturpris

Fagjury anbefaler

En fagjury skærer nu feltet af 15 nominerede ned til fem finalister, inden Kulturregion Fyns politiske styregruppe på baggrund af fagjuryens anbefalinger udpeger årets vinder.

- Det er en fornøjelse at se, hvordan de nominerede både repræsenterer mange forskellige genrer. Men også at der bag flere af kulturoplevelserne står kulturelle samarbejder på tværs af både institutioner og fagligheder. Inspirerende samarbejder som disse er afgørende for, at vi også i fremtiden kan skabe nytænkende og stærke kulturtilbud, som er relevante for såvel fynboerne som gæster fra andre dele af landet, siger Lars Erik Hornemann, der er formand for Kulturregion Fyns politiske styregruppe.

Sidste år vandt Heartland Festival for deres festivalprogram i 2016. Kræfterne bag den nyskabende fynske festival, grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og Heartland Festivals direktør Ulrik Ørum-Petersen, tog ved prisfesten imod præmien på 50.000 kroner.

Læs også Medieforlig: FilmFyn glæder sig over markant flere midler

Men hvem skal have fornøjelsen og æren i år?

Her kommer listen over årets kulturpriskandidater.

Faaborg-Midtfyn Kommune

• "Den kulturelle rygsæk" - skræddersyede undervisningsforløb i kunst og kultur til alle elever i folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune

• "Øhavsmuseets snorkelformidling" - landskabssnorkling hen over oversvømmede stenalderlandskaber i Det sydfynske Øhav

Odense Kommune

• "Field of Light" - en gigantisk udendørs lysinstallation skabt af den engelske kunstner Bruce Munro og opsat forbindelse med fejringen af 150-året for H.C. Andersens æresborgerskab i Odense den 6. december 2017

• Udstilling: "Lars von Trier - Det gode med det onde" på Brandts - Museum for kunst og visuel kultur fra den 10. november 2017-29. juli 2018

Ærø Kommune

• "Bjergprædikenen": Et moderne ora(p)torium af rapper Kristian Humaidan og forfatter og komponist Karsten Hermansen. Værket blev ur-opført i Marstal Kirke i foråret 2017

Læs også CARL løb med Den Fynske Kulturpris 2016

Nordfyns Kommune

• By-udsmykning og tilhørende events med Gudrun Hasle i Bogense. Arrangeret af Soroptimist International Bogense-Nordfyn og vist i perioden fra den 13.-15. april 2018

Svendborg Kommune

• "Svendborg Dage med Brecht - Festival for kunst og politik" fra den 19.-25. februar 2018

Langeland Kommune

• "Tro og Tvivl - en kirkeperformance" blev opført i Rudkøbing Kirke i perioden fra den 19.-22. november 2017 af Åben Himmel - Foreningen til Kirkespillets Fornyelse

• Udstilling: "Historier om Langeland - historier om Danmark". Langeland Museums udstilling om det sydfynske områdes placering i Danmarkshistorien fra den tidligste stenalder til i dag blev i 2017 formidlet i både montrer og cyberspace

Kerteminde Kommune

• "Ladbytapetet" - et syv meter langt broderi, som handler om Ladbyskibet. Udstilles på Vikingemuseet Ladby

• Udstilling: "VIEW" - en jubilæumsudstilling af billedkunstner Jes Fomsgaards værker på Johannes Larsen Museet, som kunne opleves fra den 10. februar-13. maj 2018

Nyborg Kommune

• Musical: "In the heights" opsat af MusicalTalentSkolen i Nyborg med forestillinger i perioden den 25. januar- 2. februar 2018

• "Sankt Mads Kildemarked" - et historisk middelaldermarked, som blev afholdt 19. august 2017 ved Vindinge Kirke

Assens Kommune

• Artist-in-Residence Thurup Hus og Naarup Savværk - Kunstnerophold 2017

• "Fra idé til tæppefald" - et samarbejdsprojekt mellem Frøbjerg Festspil og 8. årgang på henholdsvis den kommunale Ebberup Skole og den private Frøbjerg-Orte Friskole. Projektet løb i perioden fra oktober 2017- januar 2018

Fest og prisuddeling til november

Vinderen kåres i Kulturhuset Støberiet i Bogense den 16. november.

Der udloddes til efteråret et antal billetter til prisuddelingen, hvilket annonceres i de fynske dagblade, på www.kulturregionfyn.dk og via Kulturregion Fyns Facebookside.

Læs også Ladbydragen, Heartland eller Brecht: Hvem vinder som den bedste?