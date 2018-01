Den fynske "mafia" skaffede 711 nye job

Onsdag blev det officielt: 711 statslige arbejdspladser flytter til Fyn. Det kan fynboerne takke "mafiaen" for, mener børne- og ungeminister Mai Mercado (K).

Den fynskvalgte børne- og socialminister, Mai Mercado (K), retter en stor tak til "mafiaen" på Fyn, efter regeringen onsdag sendte 711 statslige arbejdspladser til øen i midten.

- Man har i årevis talt om, at der fandtes en trafikmafia. Jeg tror, vi også skal til at tale om, at der er en mafia på Fyn, der har gjort et stort stykke arbejde for at skabe nogle gode synergier og arbejdspladser. Det er kæmpe godt, lyder det fra ministeren til TV 2/Fyn.

Hun henviser til den såkaldte jyske trafikmafia bestående af politikere, der til gengæld for støtte til Storebæltsbroen fik gennemført en række forskellige motorvejsprojekter i Jylland - endda på strækninger med, hvad nogle kalder "ret sparsom trafik".

Baglæns salto med skrue

Den jyske trafikmafia har været med til at få motorveje til Esbjerg, Herning, Hjørring og Frederikshavn. Den fynsktalende pendant har nu sikret 711 arbejdspladser til Fyn til stor glæde for politikerne på Christiansborg.

- Jeg kan huske, da vi fik takstnedsættelserne på Storebælt og samtidig fik udvidelsen af den vestfynske motorvej, at jeg sagde, jeg lige var ved at lave en baglæns salto. Altså, det her er en baglæns salto med skrue, vi er ude i nu. Det er virkelig, virkelig svært at være pessimist på Fyns vegne i dag, siger Mai Mercado.

- Lige nu står man rundt om i landet og er hamrende misundelige på Fyn, fortæller hun.

Disse arbejdspladser flytter til Fyn Middelfart får dele af Gældsstyrelsen og dermed 153 nye arbejdspladser.



Bogense får 15 nye arbejdspladser, når Dansk Sprognævn flytter ind.



Lokale- og Anlægsfonden flytter til Nyborg med 14 nye arbejdspladser.



I alt får Odense 465 nye arbejdspladser. Både Miljøstyrelsen, dele af Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen samt Sekretariatet for Studievalg Danmark flytter til Odense.



Svendborg får 64 nye arbejdspladser, når dele af Skattestyrelsen, dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse flytter sydpå.

Samtidig får Svendborg en uddannelsesstation fra Erhvervsakademiet Lillebælt.

Også Mai Mercados ministerkollega, klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V), ville slå flikflak for Fyn, hvis han kunne.

- Jeg glæder mig særligt over, at Miljøstyrelsen flytter til Odense. Det er den største institution, der udflyttes i den her forbindelse. Det er jeg meget, meget, meget glad for. Det er et tydeligt signal fra regeringen om, at man vil udvikling i hele Danmark, siger han til TV 2/Fyn.

Flyttebilerne pakkes, og gps'en indstilles til Fyn inden for den nærmeste fremtid.