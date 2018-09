Den fynske morgentrafik indhyllet i tyk tåge: Pas på!

Danmarks Meteorologiske Institut advarer onsdag morgen om det, de kalder "voldsomt vejr". Kør forsigtigt, lyder det fra instituttet.

En tæt tåge har onsdag morgen lagt sig over store dele af Fyn.

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, advarer fynboerne mod "voldsomt vejr", der kan give problemer i morgentrafikken. Advarslen lyder på tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter.

Varslet gælder ikke kun for Fyn, men faktisk for størstedelen af landet. Altså skal beboere på Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster og i Køge Bugt, Nordsjælland, Lejre, Roskilde, København Nord, Frederikssund, Sønderjylland, Billund, Djursland, Odder, Trekantområdet, Århus NV (Kronjylland), Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj, Esbjerg, Varde, Vejen og Ikast-Brande også passe på, når de begiver sig ud i morgentrafikken onsdag.

Foto: DMI

Pas på i trafikken!

Tågen forventes først at lette ved otte-tiden, og dermed kan den risikere at komme til at forstyrre en hel del, når fynboerne skal på arbejde. Det kan nemlig være svært at se de forankørende røde baglys, når tågen er så tæt, som den højst sandsynligt bliver.

- Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, lyder rådet fra DMI.

Det er kombination af svage vinde, fugtig luft og ringe skydække, der er skyld i, at der først på natten til onsdag er blevet dannet en så tæt tåge rundt omkring i landet.

Termometrene vil vise mellem 18 og 23 grader, og vinden vil være svag. Når vi kommer senere hen på dagen, vil tågen forsvinder langsomt, og der vil efterhånden komme en del sol de fleste steder på Fyn.

Foto: DMI

De næste dages udsigter

Torsdag er der risiko for, at vejret vil se ud ligesom onsdag. Der vil også være en del skyer, men dog med enkelte regnbyger også. Temperaturerne vil også være omkring de 18 til 23 grader.

Fredag kommer der så en del mere regn ind over det fynske, og temperaturerne vil falde, hvilket generelt er kendetegnet ved weekendvejret også.