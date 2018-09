- Det flyder ind, bliver dynget til af tang og jord, og bliver en del af naturen, mumler han før han bukker sig ned og stikker hånden ned mellem knæhøje planter og siv.

Fra det grønne skjul trækker Jens Knud Hedelund en sort plastikkofanger med en lille kromkant op. For hvert skridt han tager, finder han alt fra flasker til sorte skraldesække. Det er enten efterladt eller drevet i land.

- Det kan godt ses, at vi er nogen grisebasser ude i naturen, siger han.

Forskere anslår at der er 150 millioner ton plastik i alle verdens have. Alt fra store stykker plast til mikroskopiske små stykker, som man ikke ser med det blotte øje.

- Vi har lavet mange undersøgelser i Danmark, og vi finder plastik overalt. I vandet, på havbunden og i fiskene. Det meste plastik kommer fra os selv. Fra vores eget private forbrug af plastik, siger Kristian Syberg, der er lektor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

Europa-Kommissionen er den udøvende gren af Den Europæiske Union. Det er blandt andet kommissionens ansvar at fremlægge lovforslag, som kan vedtages i Europa-Parlamentet.

Europa-Kommissionen har lavet en undersøgelse af udvalgte europæiske strande. Al affald på de udvalgte strande blev indsamlet og optalt. 70 procent af affaldet var fordelt på ti forskellige engangsplastprodukter og tabte fiskeredskaber.

- Vi skal alle tage ansvar, og selvfølgelig skal vi gøre noget. Det er der vist ingen, der er uenige i, siger Christina Busk, der er miljøpolitisk chef hos brancheforeningen Plastindustrien.

Et af de springende punkter i forslaget er et større ansvar hos producenterne. Det er ikke unormalt at indføre udvidet producentansvar på områder, der belaster miljøet, og i dag er det indført på flere områder. Blandt andet betaler flere producenter på elektronikområdet regningen, når deres produkter skal bortskaffes. Hos Plastindustrien vil man gerne tage ansvar, hvis det betyder, at de ikke bare betaler en skjult afgift, og det ingen effekt har for miljøet.

- Hvis det her skal have en effekt på naturen og miljøet, så skal man lave en ordning, hvor det er forurener-betaler-princippet. Det vil sige, at de der designer mest miljøvenligt, ikke skal betale. De der designer uden overhovedet at tænke på genanvendelsesmulighederne, skal betale den tungeste del af omkostningerne for at genanvende. Det bliver altså dyrere ikke at tage højde for miljøet i design- og genanvendelsesfasen, siger Christina Busk.

- Det er et incitament alle producenter kan forstå, mener hun.

Spørg man Danmarks Naturfredningsforening, hvor stort et ansvar producenter skal tage, er svaret kort og klart.

- Stort, siger Sine Beuse Fauerby, der er energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Christina Busk, miljøpolitisk chef hos brancheforeningen Plastindustrien, om producentansvar ”Et dårligt eksempel på producentansvar er elektronikområdet, hvor det ikke kan betale sig at designe produkterne til at blive genbrugt eller at være lette at adskille og få metallerne ud. Lovgivningen er desværre blevet implementeret uden dette for øje.”

Man kan ikke høre andet end vandets klukken og den stille vind. Jens Knud Hedelund og Brian Lempert Rasmussen står i vand til lige under hoften. Fiskestangen i højre hånd tæt ind til kroppen, mens venstre hånd arbejder på håndtaget på fiskehjulet, der langsomt trækker linen ind.

Jens Knud Hedelund bryder stilheden.

Han fortæller, at han enkelte gange på fisketure i Odense Fjord er stødt på fugle, der har været fanget i plastikposer og ikke kunne komme fri.

- Jeg tænker nok mere over, hvad jeg smider i naturen, fordi jeg opholder mig så meget i naturen. Men jeg er ingen engel selv. Når der kommer noget skrald flydende i vandet, kan jeg godt tænke, om det var noget, jeg selv smed for tyve år siden.

- Det kan godt være, det er ved at være lidt for sent nu, men vi skal jo starte et sted, siger han og kaster linen ud i fjorden.