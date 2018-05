Den gamle Lillebæltsbro spærres i 20 uger

Nu sker det: Skal du nå en sidste solskinstur i bil over den gamle Lillebæltsbro, skal det ske i pinsen.

Efter pinse er det slut med at køre bil over den gamle Lillebæltsbro i de kommende 20 uger. Det oplyser Vejdirektoratet. Kørebanen, fugerne og betonen skal renoveres.

Hvad angår erhvervslivets langsomt kørende køretøjer, har Vejdirektoratet fået politiets tilladelse til at arrangere eskorter for dem over den nye Lillebæltsbro, mens den gamle er spærret. Det vil ske uden for myldretiden med en såkaldt TMA kørende bagved. En TMA er en lastbil med en særlig stødabsorberende enhed.

Togdriften fortsætter som normalt, og fællesstien for gående og cyklister vil undtaget nogle enkelte nætter også være åben i det meste af perioden.

- Det er en meget omfattende og nødvendig renovering af Gamle Lillebæltsbro, som vi mest effektivt kan gennemføre, hvis entreprenøren kan arbejde uhindret af vejtrafikken, siger specialkonsulent i Vejdirektoratet, Shahriar Honar.

Til gengæld betyder lukningen, at den samlede renoveringsperiode bliver kortere.

- Samtidig vil vi i renoveringsperioden gøre vores yderste for at få trafikken til at glide så nemt som muligt på Lillebæltsbroen, lyder det videre fra specialkonsulenten.