Den midaldrende mand og Guns N' Roses-uniformen

Ulrik Westphal skal tre ting denne lune onsdag aften: Han skal høre Greta Van Fleet, lufte Guns N' Roses-uniformen og så skal han høre netop Guns N' Roses.

For TV 2/Fyns udsendte er der én ting, som er meget karakteristisk ved den strøm af mennesker der siden klokken 15.00 har sat kursen mod indgangen til Dyrskuepladsen og årets første store rockbrag på Fynsk.

Og det er, at der en særlig Guns N' Roses-uniform. Uniformen bæres især af midaldrende mænd.

Og hvordan ser sådan en Guns N' Roses uniform så ud? Og hvem er så inden i den? Det spurgte Signe Ryge Ulrik Westphal om.

- Vi bliver nød til at have en gammel, slidt Guns N' Roses-t-shirt. Helst ikke en af de nye, ikke en af dem der er købt på nettet. Det giver noget street credit, siger Ulrik Westphal.

Ulrik Westphal er ikke den eneste, som iført uniform, solbriller og et bredt forventningsfuldt smil lufter Guns N' Roses-sættet på Dyrskuepladsen. Lader man blikket panorere er der flest mænd til stede, og der er mange i alle afskygninger af uniformen, som dog for langt de fleste toppes af en sort t-shirt med tryk på.

- Og så selvfølgelig en praktisk shorts med lidt lommer - til lidt ørepropper. Jeg er jo ved at være gammel. Og så selvfølgelig nogle hvide ben til. Så er vi vel klar?, griner Ulrik Westphal spørgende.

Genlyd fra firserne

Han har hørt Guns N' Roses siden de brød bygrænsen i hjembyen Los Angeles i USA i slutfirserne.

- Jeg har fulgt dem i de retninger, de forskellige bandmedlemmer har taget. Og jeg har selvfølgelig fulgt rigtigt meget med de sidste par år, hvor de er blevet genopbygget, og tjekket Youtube om de nu holder, siger Ulrik Westphal, og er ikke bleg for at lægge et ekstra tryk på forventningerne:

- Og det lyder faktisk som om de spiller bedre end de nogensinde har gjort - sidst jeg så dem er 30 år siden. Så jeg glæder mig helt vildt.

Guns N' Roses er ikke det eneste Ulrik Westphal glæder sig til. Han glæder sig til sønnen på 18 år støder til på Dyrskuepladsen - og så glæder han sig også til det første opvarmningsband:

- Ja, Greta Van Fleet, som er fire unge gutter, tre brødre, de er 20 år gamle og spiller i bare tæer, og ligner et eller andet gymnasieband. De spiller fuldstændig frygteligt godt, og det glæder jeg mig vanvittigt meget til at høre.

Mellem Greta Van Fleet og Guns N' Roses bliver der for mange et gensyn med endnu et stort 90'er band: Manich Street Preachers.

