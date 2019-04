Mere sol og varme: Den hede påske fortsætter

Hvis man skal ud i vejret påskedag, er det nok en god idé at huske solcremen, for det gode påskevejr hænger ved. Søndag bliver det op til 19 grader.

Allerede fra klokken ni passerer temperaturen de ti grader.

Der er chance for, at påskedag kan bliver årets hidtil varmeste dag. Indtil videre har højdespringeren været 7. april, hvor der blev målt 20,1 grader. Til trods for de varme dage, bliver det stadig koldt om natten. I april er der 15 gange blevet målt nattefrost.

Den tørre, varme april gør, at hvis man påtænker at grille sin påskemiddag, skal man altså være ekstra forsigtig. Det skriver DMI på deres Twitter-profil. Tør luft og solskin har nemlig sendt tørkeindekset i vejret.

Endnu en solrig dag som fortsætter til solen går ned. Solen og den tørre luft har dog sat tørkeindekset på himmelflugt, vi er nu mange steder oppe i den høje kategori, så pas på åben ild ude i naturen. #brandfare pic.twitter.com/YkTKS7IuLD — DMI (@dmidk) April 20, 2019

Læs også Tog, bil og færge: Det skal du være opmærksom på i påsketrafikken