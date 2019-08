Den kommende uge byder på masser af regn

For mange fynboer slutter sommerferien søndag, og det er måske meget passende - i hvert fald ser vejret ud til at blive langt mere efterårsagtigt i løbet af de næste dage.

For den kommende uge vil blive med masser af regnbyger og til tider også langvarig regn. Nogle steder i landet ventes op omkring 70 millimeter regn. Så vildt kommer det næppe til at gå for sig på Fyn.

Men den næste uge kommer alligevel til at give en samlet mængde regn på Fyn på mere end 40 millimeter de fleste steder, forudser TV 2 Vejrets prognoser for de næste syv dages vejr.

Ugen begynder egentlig ganske pænt med omkring 21 graders varme mandag, men allerede her vil der også komme regn.

Læs også Eftersøgning af tysk sejler ud for Langeland indstillet

- Der kommer byger. Hvor mange er svært at beregne, når det netop er byger. Men når det er byger, så er der ind imellem også gode chancer for lidt solstrejf, siger TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Men allerede tirsdag falder temperaturen, og det begynder at blæse op. Med vinden kommer også væsentligt mere nedbør, og fynboerne kan vente mellem 10 og 15 millimeter regn, lokalt med torden.

Onsdag bliver med lidt mindre regn, men torsdag er der risiko for, at det kan regne en stor del af dagen. Lokalt kan der komme over 20 millimeter regn, og også her kan det være med torden.