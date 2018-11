Efter 90 år: - Den lokale købmand vinder frem igen

Spar i Ullerslev har været drevet af Eggert Christiansen i 30 år. Det er et familieforetagende, og til næste år er det 90 år siden, at hans morfar Erik Nielsen etablerede købmandsbutikken i byen i 1929.

- Ja, det er godt nok blevet noget forandret i de 90 år snart. Det er da klart. Tiderne skifter, og der sker nye ting, og vores forretning har så åbenbart forstået at følge med tiden, siger Eggert Christiansen.

Da morfar Erik Nielsen startede sin forretning, var kunderne trofaste. Men tiderne skiftede, og Eggert Christiansen har altid måttet konkurere på helt andre vilkår.

- I tidernes morgen var det jo sådan, at der handlede man ét sted, og der lagde man al sin handel. Men også for 30 år siden, da folk begyndte at pendle og køre ud andre steder, siger Eggert Christiansen.

Branchen slog en kolbøtte

Spar flyttede for to år siden til Ullerslev-Centret og fik en ordentlig overhaling. I dag har de en delikatesse-afdeling, de bager selv brød og binder blomster og agerer postkontor for de lokale.

Men det er ikke mange år siden, at virkeligheden var en anden, og Eggert Christiansens købmandsforretning lå under for de store spillere.

- Det var ikke så gode tider for købmændene. Det var mere kædebutikkerne, der vandt frem. Men det er som om, at det har slået en kolbøtte, sådan at vores butiksstruktur blev ændret, og den lokale købmand vinder mere frem igen, siger Eggert Christiansen.

90 års fødselsdag

Da den lokale brugs i Ullerslev lukkede i sommer, var der kun Spar og Netto tilbage. Det har været gunstigt for Eggert Christiansen. Men forbrugerne forventer noget andet af butikkerne i dag end for 30 år siden. Så Eggert Christiansens arbejdsuge ligger typisk på 65-70 timer.

- Da jeg startede for 30 år siden, havde vi 50 timer mindre åbent om ugen. Det er 50 timer, vi er mere på banen nu. Det er klart. Der skal jo sælges nogle flere varer. Når der er mere åbent, skal der bemandes på en anden måde. Bemandingen skal spredes lidt ud, men det er jo tiden, og det må man leve med. Den lokale købmand vinder mere frem igen, siger Eggert Christiansen.

Til næste år kan Eggert Chrstiansen fejre 90-året for forretningen som tredje generation i købmandsslægten. Om der kommer en fjerde generation, er dog for tidligt at sige.

- Vi har fjerde generation ansat i butikken, men om det er ham, der skal drive butikken, den dag vi ikke vil drive den mere, tør jeg ikke lægge hovedet på blokken for på nuværende tidspunkt. Det skal være, hvis han gerne vil og har råd og lyst. Men det er noget, der kræver mange timers arbejde, siger Eggert Christiansen.

