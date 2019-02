Den mandag Pernille oplevede en gidseltagning

Kalenderen viser 3. december 2018, og vejret udenfor er overskyet med en middeltemperatur omkring 9 grader.

Pernille Møller Øland er vanen tro mødt ind i retspsykiatrien i Middelfart, hvor hun som sygeplejerske er kommet og gået igennem de seneste 19 år.

Men den første mandag i december 2018 skulle vise sig ikke at blive som de fleste andre mandage.

Ballade på P2

Den mandag er Pernille Møller Øland på arbejde på afdelingen "P2".

Trusler i psykiatrien 71 procent af ansatte i psykiatiren har modtaget trusler om vold på deres arbejsdplads inden for de seneste 12 måneder 5 procent har dagligt modtaget trusler

16 procent har modtaget trusler ugentligt

17 procent har modtaget trusler månedligt

33 procent har modtaget trusler sjældnere FOA har spurgt 373 medlemmer i perioden 19. januar til 31. januar 2017 Se mere

Afdelingen rummer et træningskøkken, hvor en ergoterapeut opholder sig med en mandlig patient. Her får patienterne lov til at lave mad som en del af den rehabilitering, de gennemgår.

- Det er den måde, vi arbejder med dem på, og en måde, vi træner dem på, forklarer Pernille Møller Øland.

Den mandlige patient er indlagt på afdelingen, da han tidligere har udøvet personligfarlig kriminalitet med en kniv. Og netop en kniv kommer til at spille en afgørende rolle den mandag i Middelfart.

Mellem patienten i træningskøkkenet og det nærliggende sengeafsnit er flere døre og låse. Fra køkkenet er der ingen flugtvej til det fri.

Den ansatte bærer en overfaldsalarm. Men ved køkkentræningens start truer patienten ergoterapeutens overfaldsalarm fra vedkommende. Samtidigt får patienten fat i en skarp kokkekniv med et blad, der måler omkring 20 centimeter.

Bevæbnet med kniven og den ansatte i armen bevæger patienten sig igennem afdelingen i Middelfart, mens han søger efter udgangen.

Patientflugt på P2

Vi ser først kniven, da vi lukker døren op. Der trækker han den her kniv imod os Pernille Møller Øland, sygeplejerske og tillidsrepræsentant på retspsykiatrisk afdeling, Middelfart

Pernille Møller Øland sidder sammen med nogle kollegaer, da manden fra træningskøkkenet kommer gående med ergoterapeuten i armen.

- Jeg rejser mig op sammen med mine kolleger og går imod dem, forklarer hun.

På det tidspunkt ved sygeplejersken endnu ikke, at patienten er udstyret med en kniv.

- Vi ser først kniven, da vi lukker døren op. Der trækker han den her kniv imod os, fortæller hun.

Det får Pernille Møller Øland til at række hænderne i vejret. Som erfaren sygeplejerske på afdelingen ved hun, hvordan hun skal håndtere konflikter.

Manden befandt sig blandt andet i en gang på afdelingen, fortæller Pernille Møller Øland. Foto: Pernille Gram

- Jeg skal bruge en bil, lyder det fra manden.

- Du får min bil, svarer hun.

Hun løber til kontoret, hvor hun finder bilnøglen og modet til overlevere den til patienten med kniven.

Snitsår på P2

Den garvede sygeplejerske vender tilbage til patienten og hans gidsel.

Pernille Møller Øland er ikke helt sikkert på, hvad der så sker. Men en ting er sikker: Patienten strejfer hende i maven med kniven. Resultatet er et mindre snitsår.

Derefter forsøger hun at få manden til at lægge kniven. Det lykkes ikke.

- Det er en presset situation, tænker hun.

Politiet på P2

Den mandlige patient får med kniven truet sig udenfor, hvor en anden medarbejder kommer kørende i sin bil.

Manden får med kniven i hånden sat sit ind bag rattet.

Cirka samtidigt ankommer politiet til retspsykiatrisk afdeling.

Politiet vælger at spærre medarbejderens bil inde, så manden ikke kan stikke af. Politiet får hurtigt lagt manden i håndjern og tager ham med indenfor igen.

Hverdag på P2

I dagene efter episoden bliver Pernille Møller Øland og de andre ansatte på afdelingen i Middelfart tilbudt psykologhjælp. Det samme gælder for patientens pårørende.

Efter episoden har flere af de ansatte været væk i et stykke tid. I dag er alle de involverede medarbejdere tilbage på P2.

- Det er ikke sikkert, at jeg kan tåle at opleve det en gang til, siger Pernille Møller Øland

11 dage efter hændelsen bliver patienten fra gidselstagningen fundet død i sin stue.

Alle knive er nu fjernet fra træningskøkkener i psykiatrien i Middelfart, og ledelsen er i gang med tjekke sikkerheden igennem, så en lignende hændelse ikke sker igen.

