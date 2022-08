Kriminalredaktør om bandepakke: Det er et skridt i retningen, men der er stadig "et langt og sejt træk"

Et skridt i retningen

Fyens Stiftstidendes kriminalredaktør Bjarke Vestesen ser regeringens tiltag som et skridt i retningen for at stoppe rekrutteringen til bandegrupperinger.



- Problemet har jo hele tiden været for især Odenses vedkommende, at mange af de her bandemedlemmer jo er gift ind i hinandens familier, og det vanskeliggør det i særdeleshed meget, siger kriminalredaktør Bjarke Vestesen.

Regeringens tiltag bliver også mødt positivt af Det Kriminalpræventive Råd.

- Vi er rigtig glade for, at regeringen vil fokusere på forebyggelse. Man har tidligere fokuseret på straf i steder for bander, så vi er enormt positivt indstillet, når forebyggelsesindsatser kommer forrest, siger videnskonsulent hos Det Kriminalpræventive Råd Katrine Amalie Keller.

Regeringen vil derudover som led i bandepakken også have politiet til at tage samtaler med familier, hvor et af børnene er bandemedlem. Det er gavnligt med konkrete tiltag, lyder det fra kriminalredaktøreren.

- Man har tidligere talt om bandepakker og gjort tiltag, men det er et langt og sejt træk med disse unge mennesker. Vi skal give dem et alternativ til ikke at blive involveret i bandemiljøet, understreger Bjarke Vestesen.

Med Bjarke Vestesens kendskab til bandemiljøet påpeger han, at man bør være varsom med bandepakkerne, da bandekriminelle og kriminelle generelt er gode til at "finde smuthuller i lovgivningen".

- Det har vi jo set med de stramninger der har været. Lige så snart der er lukket en dør, så finder de ud af at lukke en ny, siger han.

På bagkant af begivenheder

Kriminalredaktøreren fortæller yderligere, at bandepakker som disse ofte kommer på "bagkant af begivenheder" som tilfældet er nu.

Mandag aften blev en 17-årig og en 26-årig mand anholdt og sigtet for knivstikkeri og overfald i Odense. Ifølge Fyns Politi tyder hændelsen omkring knivstikkeriet på en relation til bandemiljøet i byen.

- Vi har set et gengældelsesangreb som var ventet oven på den seneste tids optrapning og eskalering mellem grupperingerne, siger Bjarke Vestesen og fortsætter:

- Det var ventet, og vi så det mandag. Det har været sådan siden september sidste år, og hvor det har eskaleret lige siden.