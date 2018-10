Denmark Open udvider med to nye turneringer

Der er allerede en ungdomsturnering, en veteranturnering og hovedturneringen, hvor den fynske badmintonspiller Viktor Axelsen på hjemmebane i Odense spiller mod nogle af verdens bedste badmintonspillere.

I år tilføjer Danisa Denmark Open så endnu to turneringer: Specialturneringen for spillere med mentalt handicap og Para-turneringen for spillere med fysisk handicap.

- Vi arbejder hele tiden for at udvikle turneringen. Vores mål har længe været "badminton for alle". Det er uanset, om man er udøver, fan eller tilskuer, om man er ung eller ældre, fysisk eller psykisk handikappet, udtaler Brian Moesgaard, eventchef i Badminton Danmark, i en pressemeddelelse.

- Badminton er for alle hele livet, og det vil vi gerne vise og tilbyde i forbindelse med Danisa Denmark Open presented by Victor.

De to nye turneringer vil blive afholdt i Marienlyst Hallen i Odense, mens hovedturneringen, med Viktor Axelsen og de andre store stjerner, fortsat vil udspille sig i Odense Idrætshal.

Viktor Axelsens hjemby

I løbet af denne weekend er flere busser med internationale elite-spillere ankommet til Odense. Søndag ankom blandt andet en bus med spillere fra Chinese Taipei til Viktor Axelsens hjemby.

- Det er sejt, for jeg kender Viktor Axelsen. Han taler kinesisk virkelig godt, og vi har talt sammen før. At spille i hans hjemby er en god oplevelse, siger Wang Chi-Lin, der repræsenterer Chinese Taipei i hovedturneringen i både herredouble og mixdouble.

Han og de øvrige elite-spillere skal i aktion første gang tirsdag, og finalen i hovedturneringen spilles 21. oktober.

Flere nyheder på vej

Udover hovedturneringen og de to nye turneringer er der også en turnering for unge og én for seniorer. Og ifølge eventchefen vil der komme endnu flere tiltag i fremtiden.

- Nu gælder det om at udvikle og perfektionere de tiltag, vi allerede har. Om nogle år er det måske at inkludere begynderaktiviteter og camps, hvor man ikke i forvejen behøver at have haft en ketsjer i hånden, så det virkelig er badminton for alle, udtaler Brian Moesgaard.

Paraturneringen afholdes fra 17.-21. oktober, mens specialturneringen afholdes fra 19.-21. oktober.