Brand nummer 16 i Nyborg: Denne gang var det Flemmings kolonihavehus

Flemming Kjærulf Rasmussen kigger udover, hvad der engang var hans kolonihavehus.

- Det var et rødmalet redskabshus. Det tag, der hænger og dasker, det var ovenpå, og så var der vinduer, en dør og en lille bænk ude foran, forklarer han til TV 2/Fyn.

Der er ikke noget rødmalet hus længere, men blot et par enkelte kulsorte brædder og et tag tilbage af Flemmings nu tidligere kolonihavehus.

Natten til mandag var der endnu en brand i Nyborg. Og denne gang var det Flemmings kolonihavehus, der stod for skud.

En situation som kolonihavehusejeren er godt træt af.

- Det er rigtig gammeldags træls, at det er sket, fortæller han.

Resterne af Flemming Kjærulf Rasmussens kolonihavehus. Foto: Ole Holbech

Utrygge borgere

Den nu tidligere kolonihavehusejers oplevelse er ikke enestående. Det er nemlig brand nummer 16 i Nyborg inden for de seneste par måneder. Og det skaber utryghed blandt borgerne i byen.

TV 2/Fyns reporter Frederikke Bertram har opholdt sig i Nyborg det meste af mandagen og snakket med flere af byens borgere.

Hun fortæller, at både naboer til Flemmings kolonihavehus og andre borgere i byen er bekymret for, at det er deres hus, der er det næste i rækken. Det er især de manglende sammenhænge mellem de mange brande, der gør, at borgerne i Nyborg er bekymrede.

Indtil videre er ingen personer kommet til skade under de 16 brande, og det er Flemming glad for heller ikke var tilfældet, da hans kolonihavehus brændte.

- Jeg er glad for, at der ikke er sket nogen personskade. Vi er meget urolige alle sammen, siger han.

En person sigtet

Årsagen til nattens brand er endnu ukendt, og Fyns Politi kan endnu ikke fortælle, om der er en sammenhæng med de andre brande, hvoraf mindst 11 er påsatte, der har fundet sted i Nyborg.

Politiet har endnu ikke fundet frem til en gerningsmandi i forbindelse med nogen af de påsatte brande. Dog er en person blevet sigtet i sidste uge.

- Personen er sigtet for forsættelig brandstiftelse i en af brandene, fortæller vicepolitiinspektør i Fyns Politi Anders Sims Nielsen til TV 2/Fyn.

I juli blev en anden person sigtet i forbindelse med en mistænkelig brand i et kolonihaveområde, men da mistankegrundlaget ikke var tilstrækkeligt, blev han løsladt.

Flemming er ikke i tvivl om, at hans kolonihavehus blev brændt ned med vilje. Han håber, at gerningsmanden snart bliver fundet.

Kort over nogle af brandene i Nyborg.