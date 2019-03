Korruption dømt ude: - Denne konkurrence er den eneste retfærdige

Norman Lebrecht er både frygtet og respekteret i den klassiske musikalske verden, for han lægger ikke fingrene imellem, når han anmelder og bedømmer for sit eget sit klassiske nyhedssite slippeddisc.com.

Andre konkurrencer er en vederstyggelighed, og mange af dem er korrupte. Denne konkurrence har ændret spillereglerne. Norman Lebrecht, musikjournalist, slippeddisc.com

Men under hans besøg ved Carl Nielsen International Competition har han ladet den spidse pen falde. For han er oprigtigt imponeret over konkurrencens indsats for at udelukke aftalt spil.

- Der er ikke nogen konkurrencer som denne. Andre konkurrencer er en vederstyggelighed, og mange af dem er korrupte. Denne konkurrence har ændret spillereglerne, siger Norman Lebrecht.

Han hentyder til regler om, at et jurymedlem ikke må bedømme en deltager, hvis han har undervist vedkommende som lærer eller professor.

Desuden har violinkonkurrencen særligt skrappe regler, for den første dag ved juryen slet ikke, hvem der spiller. De sidder bag en skærm og kan kun give point efter lyden.

- Det sikrer simpelthen, at det er en ægte konkurrence, ligesom de originale olympiske lege i Grækenland, siger Norman Lebrecht.

Den anmeldelse faldt i rigtig god jord hos Odense Symfoniorkesters musikformidler Ole Kiilerich, da han besøgte TV 2/Fyns Carl Nielsen-studie.

Se hans reaktion i klippet herunder, og hele interviewet med Norman Lebrecht længere nede i artiklen.