Denne øl kan du roligt skåle i: Årets ølnyhed kommer fra fynsk bryggeri

En fræk cowboy med kantet, frugtig bitterhed er Årets Danske Ølnyhed, og så brygges den på Fyn.

Foreningen Danske Ølentusiaster, der hvert år kårer Årets Danske Ølnyhed, er faldet for den frugtige IPA Kinky Cowboy, der brygges på Ugly Duck Brewing Co. i Nørre Aaby.

Øllen har netop vundet titlen som 2017s bedste nye øl på markedet. Dermed er det fjerde gang, at direktør Anders Busse Rasmussen kan prale af at have lavet Årets Danske Ølnyhed.

Bryggeriet vandt med to øl i 2012, en i 2013 og igen i 2014.

Læs også Fynsk bager laver Danmarks bedste romkugle: Her er opskriften

- Vi tænker meget kreativt, og så gør vi os umage. Det er sådan set det, vi gør. Så er vi heldige, at vi engang i mellem rammer noget, som mange rigtig godt kan lide, siger direktøren.

Alene i 2017 kom 1.622 nye øl på markedet i Danmark, og 30 ny bryggerier skød frem. Kinky Cowboy har derfor været i hård konkurrence for at gøre sig fortjent til titlen.

Med en alkoholprocent på 6,5 dystede den frække cowboy i kategorien 4-7 procent og slog i finalen Mandarina Man fra Amager Bryghus og Pommiére La Calme Houblonée fra Svaneke Bryghus.

Er skulderklap

Selvom Ugly Duck Brewing Co. i flere år har vist Danske Ølentusiaster, hvordan man laver øl og har sat landets øvrige bryghuse på plads, er bryggeriet dog alligevel ikke sikret overlevelse.

Læs også Årets danske ølnyhed er fra Fyn

01:03 Se hele interviewet med Ugly Duck Brewings direktør, Anders Busse Rasmussen. Luk video

- Nej, det er man ikke. Det er et skulderklap og en anerkendelse. Vi er rigtig glade for det, og det varmer og gør vores dagligdag lidt sjocere, men det er ikke noget, der gør, at ordrene vælter ind. Det er med til at bygge det hele op og fortælle historien om bryggeriet, men om en måned er det noget nyt folk tænker på.

Danske Ølentusiaster deler foruden prisen i kategorien 4-7 procent også priser ud til øl under fire procent og til øl med en højere alkoholprocent end syv. Her vandt henholdsvis Fur Påskefrokost fra Fur Bryghus og Trumputkim fra Hornbeer.