Skiftede branche som 55-årig: - Der blev tændt et lys i mig

Trappen knager, da han træder op og går et par etager op på stilladset, hvor vindskeden skal have en gang hvid maling.

Tidligere var Jan Løvbjerg Hansen mediekonsulent på Jysk-Fynske Medier, hvor han har arbejdet med at sælge annoncer igennem 15 år.

Men sidste år var det slut.

Jeg blev jo bange, også for om vi kunne sidde i huset. Kunne vi få det til at køre rundt, ikke? Jeg var meget usikker Jan Løvbjerg Hansen, arbejdsmand i Nyborg

-Jeg gik ned med stress to gange indenfor de sidste fem år. Jeg kunne bare ikke holde til det mere, fortæller han.

I en alder af 55 år blev han ledig og måtte slippe mediebranchen. Det gjorde ham meget usikker at stå som arbejdsløs i en sen alder.

- Jeg blev jo bange, også for om vi kunne sidde i huset. Kunne vi få det til at køre rundt, ikke? Jeg var meget usikker.

Går længere ledige

Danskere over 55 år har sværere end andre aldersgrupper ved at finde nyt job, når de bliver ledige. De har ikke en højere ledighedsprocent, men de går ledige i længere tid, viser en rapport fra konsulentbureauet Ballisager. De har spurgt virksomhederne om deres holdning til at ansætte ledige seniorer.

Virksomhederne forestiller sig, at seniorerne ikke er så gode til at lære nye ting og kommer ind med en "Kloge-Åge"-attitude overfor mange nye mennesker. Derudover går arbejdsgivernes skepsis på, at ledige seniorer ikke søger så ihærdigt eller effektivt, når de skal have nyt job.

- Der er mange kompetencer, som kan gå spildt. Hvis der er en gruppe, som ikke kommer på arbejdsmarkedet i den hast, som de kunne fortjene, så er det et tab for samfundet, siger Jette Vestergaard Pedersen, som er direktør for karriererådgivning hos Ballisager.

Jan Løvbjerg Hansen trævlede jobannoncerne igennem og søgte forskellige jobs lige fra pedel til sælgerjobs. Men han er et eksempel på, at erfarne mennesker har sværere ved at finde nyt job end andre aldersgrupper.

- Det er svært, når man kommer fra en anden branche og så skal over i et nyt erhverv. Der står jo i stillingsbeskrivelserne, at de gerne vil have nogen med erfaring og det ene og det andet. Og det havde jeg jo ikke.

Efter en periode med forgæves jobjagt mødte Jan Løvbjerg Hansen tømrermester Frank Egetoft Jakobsen og spurgte, om han manglede folk. Det gjorde han.

Lyset blev tændt

Efter et møde på jobcenteret aftalte de en måned i praktik, hvor Nyborg Kommune kunne give løntilskud.

- Før var jeg indelukket og kunne godt sove til klokken ti. Men der blev tændt et lys i mig, da Frank sagde "jeg vil gerne have dig". Fra dag ét var det bare op, for klokken halv seks ringede vækkeuret, fortæller den 56-årige arbejdsmand.

Vindskeden står flot nymalet og skinnende hvid på villaen i Nyborg. Mester kører hen foran stilladset og får hjælp af Jan Løvbjerg Hansen til at læsse nye dele til stilladset af.

For chefen har det ikke været tallet på dåbsattesten, men indstillingen, han har lagt mest mærke til hos sin nye arbejdsmand.

Tømrermester Frank Egetoft Jakobsen til højre i billedet var klar til at ansætte Jan Løvbjerg Hansen - til venstre - som arbejdsmand, selvom han kom fra en helt anden branche og havde rundet de 55 år. Foto: Ken Petersen

- Vi manglede arbejdskraft og siger nej til rigtig mange byggeopgaver hele tiden. Jeg tror, Jan har viljen til at ville prøve noget nyt. Og det er vi ikke bange for at prøve af, fortæller Frank Egetoft Jakobsen.

Han nævner også fordelen ved at ansætte en moden arbejdsmand med en erfaring, de unge ikke har. Her har han haft en fordel i at kunne tale med kunder på en måde, de unge ikke kan.

Fysikken er ifølge tømrermesteren heller ikke noget problem, når man er over 55 år gammel. For der er mange tekniske hjælpemidler til rådighed i tømrerbranchen i dag, så det skal ikke afholde seniorer fra brancheskift.

- Hvis man har viljen, så gælder det bare om at komme ud og sparke nogle døre ind. Hvis man vil, så kan man, mener Frank Egetoft Jakobsen, som selv vedkender sig de grå hår i toppen.

Slut med stress

Jan Løvbjerg Hansen er nu i sin tredje uge med jobrettet forløb som arbejdsmand. Han får småopgaver som at sætte døre op eller slibe og male en væg. Arbejdet med at renovere huse får han ikke stress af.

-Det er en helt anden måde at arbejde på, og du får et resultat med det samme. Det er lidt ligesom at starte på ny, man lærer noget hver dag, mener han.



Andelen af danskere over 55 år på arbejdsmarkedet vil stige, så mere end en fjerdedel af den samlede

arbejdsstyrke i 2030 er seniorer over 55 år.

Derfor har Odense Kommune et ekstra fokus på seniorer på årets jobmesse torsdag den 12. september. Her opfordrer jobchef Lotte Brinkmann ledige over 55 år til at gøre opmærksom på, at de har mange år til at arbejde mange år endnu.

- Vores virksomheder fortæller os, at ledige over de 50 år skal gøre rigtig meget ud af at beskrive, hvorfor de har det rette match og de rette kompetencer, og hvor stor deres motivation er, fortæller Lotte Brinkmann.

Fast job venter

Tilbage på stilladset er Jan Løvbjerg Hansen i praktik som arbejdsmand frem til 13. september og skal så i et seks måneders løntilskud, som han kan få på grund af sin alder.

For ham har det været en ny start at skifte telefonrøret ud med malerpenslen. Han håber inderligt, at det bliver til et fast job, og det nikker mester ja til.

- Det er forløbet rigtig godt, så vi vil gerne fortsætte samarbejdet. Det er vigtigt at arbejde med noget, man brænder for fremfor et helt liv, hvor man bliver træt af dagligdagen. Hvis man har viljen til at ville noget andet, så kan man lave et brancheskift og få noget godt ud af det, mener tømrermester Frank Egetoft Jakobsen.