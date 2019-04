DSB-chef om rygeforbud: Der bliver røget langt mindre på stationerne, efter vi indførte rygeforbud

Odense Kommune skal være røgfri i 2030, og første skridt kunne meget muligt blive at forbyde rygning på legepladser, Munke Mose, Eventyrhaven og Odense Stadion. Hos DSB forbød man rygning på stationerne i 2014, og det har hjulpet gevaldigt.

- Det er helt klart, at efter vi indførte røgfri stationer, så er antallet af rygere faldet på vores stationerne. Der er selvfølgelig stadig nogle, som ikke retter sig efter de regler, men det er mit klare indtryk, at forbuddene har hjulpet markant, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen, der er regionschef for DSB Ejendomme og Stationsservice, til TV 2/Fyn.

DSB har ikke officielle tal på, hvor meget rygningen er faldet. DSB har heller ikke et såkaldt “rygepoliti”, som går rundt og holder øje med folk, der forbryder sig mod rygereglerne.

For at komme rygerne til livs, kører DSB i stedet adfærdsmæssige kampagner, som retter sig mod rygerne.

- Hvis man ikke retter sig ind efter vores henvisninger, så er der sanktionsmuligheder, hvis det kommer langt nok ud. Normalt siger vi jo bare, at de skal slukke deres smøg, siger regionschefen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- I Danmark går vi jo mildt til det. Vi håber jo bare på, at folk ændrer deres adfærd med at ryge, hvor det generer andre - men igen, mit klare indtryk er helt klart, at det er blevet bedre siden 2014.

Det bliver svært at indføre

Formanden for sundhedsudvalget, Kasper Ejlertsen (S), siger, at det er en ambitiøs målsætning. Odense ønsker, at ingen børn og unge skal ryge i 2025, og at Odense skal være total røgfri i 2030.

- Selvfølgelig giver det nogle udfordringer. Det kræver noget mod og noget handlekraft at beslutte og få ført igennem. Nogle ting er lettere at beslutte end andre. Eksempelvis legepladser tror jeg ligger ret meget for alle, at man godt kan forstå, at de skal være røgfri, så er der nogle der er sværere, for eksempel Eventyrhaven, Munke Mose og Kongens Have. Der skal vi have snakket ind i samarbejdet og dialogen om, hvordan vi løser det, siger Kasper Ejlertsen.

- Vi ønsker ikke et rygepoliti, vi ønsker, at der er skiltning og en hensynstagen, og at man på den måde sikrer de røgfrie arealer i fællesskab, siger formanden for sundhedsudvalget.