Rygeostens Dag: Der bliver solgt dobbelt så meget rygeost fra Fyn

Sidste år startede TV 2/Fyn Rygeostens Dag, efter det kom frem, at den runde ost, var en truet fødevare. Det er den stadig, men heldigvis ser fremtiden lysere ud for den fynske specialitet.

Læs også Rygeostens Dag: Hjælp Ryge med at redde rygeosten!

På det fynske mejeri Kirkeby og Thrane, der ligger i Broby, er salget af rygeost mere end fordoblet det sidste år.

- Det sidste års opmærksomhed på rygeosten har gjort, at rygeosten har fundet sin plads - både ved gourmetrestauranter og almindelige restaurationer, men heldigvis også ved detail, fortæller Kent Thrane, der er direktør hos mejeriet Kirkeby og Thrane.

Vi har langt over fordoblet vores salg af rygeost Kent Thrane, direktør, Kirkeby og Thrane

- Vi har langt over fordoblet vores salg af rygeost og henover foråret og sommeren, har vi næsten tredoblet vores salg, fortsætter han.

Rygeosten passer ind i tidens madtrend

Ifølge Nina Bauer, der er madhistoriker, så kan det øgede salg af rygeost tilskrives den store opmærksomhed, osten har fået det seneste år i forbindelse med Rygeostens Dag.

- Jeg synes, at der er sket meget godt med rygeosten. Jeg er selv begyndt at lægge mærke til den flere steder i mine lokale supermarkeder, fortæller Nina Bauer til TV 2/Fyn.

Rygeosten passer også godt ind i den madtrend, der er netop nu.

- De lokale varer og egnsretter vinder frem hos de danske forbrugere, og det er et lyspunkt for rygeosten. Det er en ost, man selv kan eksperimentere med og bruge i forskellige retter, siger Nina Bauer.

Unge skal sørge for rygeostens overlevelse

Selvom det går fremad med rygeosten, så er den ifølge Nina Bauer stadig truet. Og hvis rygeostens overlevelser skal sikres, så er det den yngre generation, der skal tage rygeosten til sig.

- Det er de kommende generationer, der ikke skal glemme rygeosten. Og rygeosten kan være lidt svær at håndtere for yngre mennesker, siger Nina Bauer.

En truet fødevarer er ifølge Nina Bauer en vare, der er meget speciel. Det er en fødevare, som typisk unge ikke spiser.

Læs også Stor interesse for Rygeostens dag

Kent Thrane, der er fjerde generation fra det fynske rygeostmejeri, tror på, at unge mennesker nok skal tage osten til sig.

- Der er selvfølgelig nogen, der siger, at rygeosten smager meget af røg. Og så siger jeg til dem, at det er helt okay. Men så prøv mine rygeoste, som jeg har rørt med lidt cremefraiche, for her kan alle være med. Og de fleste, der prøver den, siger: "Hold da fast. Smager det virkelig så godt?". Og ja, det gør den, siger Kent Thrane.

Kent Thrane lover, at hvis rygeosten skuffer, så er man altid velkommen til at ringe eller skrive til ham, så kommer han forbi og giver råd til, hvordan rygeosten kan spises.

Rygeostens Dag TV 2 /Fyn fejrer den 13. september for 2. gang Rygeostens Dag. Det foregår på Flakhaven i Odense klokken 14-18. Kig forbi til spændende talks, smagsprøver og deltag i en gratis workshop, hvor du lærer at ryge rygeost i en grillstarter. (Stærkt begrænset antal pladser. Tilmeld dig her.). Du kan også selv blive ambassadør for rygeosten og få en ambassadørpin og et diplom med hjem. Tilmeld dig eventen på Facebook og følg med i nyhederne.

Læs også Rygeostambassadør: - Rygeosten kan erstatte kød