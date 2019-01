Rektor om udviste piger: - Der bliver spillet politisk plat på den her sag

Sagen om de to udviste piger, der har fået lov til at fortsætte på Nyborg Gymnasium, har i den seneste måned skabt heftig debat mellem rektor Henrik Vestergaard Stokholm og flere fremtrædende DF-politikere.

Søndag aften mødtes Henrik Vestergaard Stokholm og Carsten Kudsk (DF) til debat på TV 2/Fyn, og her var der ingen tegn på, at rektoren har tænkt sig at rette ind efter kritikken. Han mener i stedet, at Carsten Kudsk og hans kolleger udnytter sagen politisk.

- Jeg er ked af, at der bliver spillet politisk plat på den her sag. Det handler om nogle børn, der ikke kommer i skole, og dem vil jeg gerne hjælpe, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Læs også Opbakning til rektor: - Han sætter sin stilling på spil

Rektor eller politker?

Carsten Kudsk (DF) mener, at Henrik Vestergaard Stokholm misbruger sin stilling som rektor ved at lade pigerne fortsætte på gymnasiet.

- Når man begynder at agere i forhold til den politiske diskussion, og sådan en som jeg går på banen, så er man det, jeg kalder politiker, siger Carsten Kudsk.

Det billede kan rektoren dog ikke genkende.

- Jeg passer mit arbejde. Jeg er ked af, at folk synes, jeg agerer som politiker, for det er det sidste, jeg har lyst til at agere som, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Sagen startede tilbage i december, da de to søstre Roda og Roweyda Abdisalan Hussein blev smidt ud af deres 10. klasse på Nyborg Gymnasium.

- Jeg synes det er uretfærdigt. Så med bestyrelsens opbakning har jeg sagt, at pigerne bare skal fortsætte deres skolegang. Og de er flittige og dygtige, så de har passet deres skole siden tirsdag, sagde Henrik Vestergaard Stokholm dengang.

Læs også Minister inddraget i sag om to udviste somaliske piger

Ikke neutral

Senere blev ministeren inddraget i sagen, og flere DF-politikere har kritiseret rektorens beslutning. De mener ikke, han skal blande sig i sagen, når pigerne er udvist af landet.

- Vi vil gerne brande gymnasiet på en neutral måde. Når han begynder på sådan en diskussion i forhold til udlændigeområdet, så er der nogen, der synes, det er fantastisk, og nogen der er i mod det. Det er ikke at være neutral, siger Carsten Kudsk.

Se hele debatten mellem Henrik Vestergaard Stokholm og Carsten Kudsk (DF) herunder.