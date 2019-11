Mangel på plejefamilier i Odense: - Der er børn, der har brug for det

Der er behov flere plejefamilier i Odense. Sådan lyder budskabet i den nye kampagne “Hjerterum til mere”, som Odense Kommune står bag.

I dag er mange børn nødt til at flytte langt væk, når de skal i pleje eller aflastning, og det går ud over vennerne og foreningslivet.

- De fleste kan forestille sig de følelser, der følger med ikke længere at skulle bo hos sin mor og far. Hvis man så ovenikøbet skal skifte skole og venner, så bliver omvæltningen endnu større. Mit håb er, at nogle af byens voksne, der har rum til det, vil melde sig som plejefamilie og give tryghed og kærlighed til et barn i Odense, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) i en pressemeddelse.

I Odense er knap 300 børn og unge i dag anbragt eller i aflastning hos en plejefamilie, men kun i omkring 70 af tilfældene er plejefamilien bosat i Odense Kommune.

Det betyder, at næsten tre ud af fire børn og unge er nødt til at flytte langt væk, når de skal i pleje eller aflastning.

Samtidig er gennemsnitsalderen for de nuværende plejefamilier 50 år eller ældre, og det øger behovet for flere yngre plejefamilier, som bor tættere på børnenes biologiske familier og netværk.

Aflastningsfamilie bakker op

En af de borgere, som byder kampagnen velkommen, er Berit Hasselstrøm Jørgensen fra Odense. I ti år har hende og manden Danny været aflastningsfamilie for et barn hveranden weekend, og de mærker, at indsatsen gør en forskel.

- Man kan være den der anden, som familien måske ikke kan tilbyde. Man kan vise barnet, at der er en anden vej frem, end det man måske bor i til daglig, siger Berit Hasselstrøm Jørgensen.

Hun håber, at flere familier i fremtiden vil være åbne for at tage et barn i pleje.

- Der er rigtig mange børn derude, der har brug for hjælp. Og man kan som plejefamilie gøre en forskel. Det er rigtig, rigtig vigtigt, og der er for få, der gør en god gerning, siger Berit Hasselstrøm Jørgensen.

Kampagnen “Hjerterum til mere” løber frem til 1. december og kan fra mandag ses på skærmene i Fynbus, på biblioteker, skoler og i sundhedshuse.