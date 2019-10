Hver fjerde er ensom: - Der er et pres på de unge

Hvis man træder ind i en ganske normal 8. klasse i Odense, vil flere end hver fjerde af dem føle sig ensomme. Det viser en ny undersøgelse fra Odense Kommune, hvor elever på forskellige klassetrin er blevet spurgt ind til deres trivsel.

28 procent af eleverne på 8. klassetrin svarede, at de af og til føler sig ensomme, mens seks procent tit eller meget tit har følelsen af ensomhed.

På Skt. Klemensskolen i Odense er Tine Pilegaard ved at undervise 8.b i dansk. Som inklusionsvejleder på skolen er hun meget opmærksom på, hvordan eleverne har det.

- Der er et pres på de unge på at være ligesom de andre, følge med fagligt, om man er god nok og føler sig som end del af fællesskabet. De er også i en meget sårbar periode, hvor de er ved at finde ud, hvem de er, siger Tine Pilegaard.

Taler med de unge

I klassen sidder Andrea Enggaard Hansen, som selv har prøvet at være ensom. For to år siden fik hun konstateret diabetes, og det fik hende til at tage afstand til vennerne.

- Når jeg følte mig ensom, lå jeg bare i min seng og så et eller andet på min computer eller hørte noget musik, siger Andrea Enggaard Hansen.

Andrea Enggard Hansen har prøvet at føle sig ensom. Foto: Flemming Ellegaard

Hun føler sig ikke ensom længere, men dengang hun var det, gik hun heller ikke og reklamerede med det.

- Jeg viste ikke selv ret meget, at jeg var ensom eller trist. Det er ikke noget, man skilter med, forklarer hun.

På Skt. Klemensskolen har de lavet en ordning med kontaktlærer og samtaler med de unge, så de kan få en føling med, om der er ensomhed blandt eleverne.

- Jeg håber, at vi når at få kontakt med de unge, inden de skiller sig ud på en uheldig måde. For vi vil meget gerne nå at være forebyggende frem for indgribende, og vi lægger lidt mærke til, om de forandrer sig i deres adfærd på en særlig måde, siger Tine Pilegaard.

28 procent af eleverne i undersøgelsen skrev, at de var ensomme af og til. Det tal var sidste år 21 procent. Foto: BørnUngeLiv

Mange kommer ud af ensomheden igen

Klassens dansklærer oplever generelt et godt sammenhold i klassen, hvor eleverne er gode til at inkludere hinanden. Men der bliver holdt et skarpt øje med dem på skolen.

- Hvis vi synes, de ikke virker glade i en periode, så prikker vi dem på skuldrene. Går der mere end en uge tager vi kontakt til forældrene, forklarer Tine Pilegaard.

Tine Pilegaard er opmærksom på, at der kan være elever på årgangen, der døjer med ensomhed af og til. Foto: Flemming Ellegaard

Ligesom Andrea Enggaard Hansen er der flere af de unge, der kun er ensomme i en kortere periode.

- For mange unge vil ensomheden stilne af igen på et tidspunkt. Jeg tænker, at der ligger et arbejde i folkeskolerne, hvor det handler om skabe nogle inkluderende fællesskaber og danne grobund for venskaber. For det er jo faktisk manglen på venskab eller kvaliteter i ens relation til andre mennesker, der gør, at man føler sig ensom, fortæller Julie Christiansen, der er Ph.d.-studerende på Institut for psykologi på Syddansk Universitet.

Hun forklarer, at ungdomsårene er særligt sårbare, og at det er hos dem, at der er flest ensomme. Derfor er det vigtigt for Tine Pilegaard at sikre sig, at eleverne på Skt. Klemensskolen har det godt og bliver hjulpet med at tackle ensomheden.

- Det er vigtigt, at vi tør arbejde med det, tør lytte på de unge og ikke er eksperter over for dem og siger, at de ser ud til at hygge sig og have det godt. Det gør vi os umage for, siger Tine Pilegaard.