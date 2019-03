Bekymret borger til politiet: Der er gadeslagsmål

Det lykkedes for Fyns Politi at få fat i kraven på en enkelt person, som tidligt lørdag morgen var involveret i et regulært gadeslagsmål.

Klokken 05.22 fik Fyns Politi en anmeldelse om slagsmålet fra en bekymret borger, fortæller vagtchef Anders Furbo Therkelsen.

På Klingenberg ud for nummer 14 i Odenses indre by var flere personer kommet op at slås, men ved politiets mellemkomst var de involverede forsvundet - på nær én, som lovens lange arm fik fat i og anholdt.

Den anholdte er en 18-årig mand fra Odense, og han kommer til at tage skraldet for alle de involverede. Den 18-årige bliver nemlig sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og bliver stillet til regnskab for at have deltaget i et slagsmål.

