Assens-borgmester kæmper mod møller: - Der er grund til optimisme

Den sydvestfynske borgmester Søren Steen Andersen (V), havde torsdag fået foretræde for Folketingets Energiudvalg.

Borgmesteren mener, at havvindmølleprojektet, hvor Sønderborg Forsyning vil placere en stribe kæmpemøller få kilometer fra den fynske sydvestkyst ud for Helnæs, er ødelæggende for udsigten fra en stor del af den syd- og vestfynske kysttrækning.

Det synspunkt fik han torsdag mulighed for at levere til energipolitikerne på Christiansborg.

- Jeg føler i hvert fald, at der blev lyttet, og der blev også stillet nogle gode spørgsmål den anden vej. Jeg synes, vi havde en god dialog omkring det, og der var også relativt bredt repræsenteret i forhold til de partier, der var i udvalget i dag, siger Søren Steen Andersen.

Ændret lovgivning

Borgmesteren fortæller, at politikerne i Energiudvalget blandt andet spurgte ind til de paradokser, der ligger i, at noget af aftalen om havvindmølleparken er lavet under en gammel lovgivning, der nu er ændret.

Enten kommer der 40 møller med en højde på 165 meter, eller også bliver der opsat 20 møller med en højde på 192,5 meter. Møllerne, der kommer tættest på land, står blot fire kilometer fra kysten.

Siden Sønderborg Forsyning begyndte planlægningen af vindmølleparken mellem Als og Fyn er reglerne for opstilling af vindmøller blevet ændret. Det betyder, at nye havvindmølleparker i dag skal stå længere fra kysten.

- Vi havde billedmateriale med, så de kunne se, hvad det her betyder for os, vores borgere og vores kommuneplan, som jo netop dyrker det her element og det rekreative i vores kystbælte, som vender den vej ud i Assens Kommune, siger Søren Steen Andersen.

Håbefuld borgmester

Borgmesteren kunne efterfølgende tage hjem til Fyn med en positiv oplevelse og forhåbning om at have påvirket politikerne i den for ham rigtige retning.

- Det synes jeg, der er grund til. Nu har vi også brugt det greb, og vi bruger rigtig mange greb i det her, for det handler om kommunikation i et folkestyre, hvor man skal gøre dem, der repræsenterer lovgivningen, opmærksom på de uhensigtsmæssigheder, der er i det.

- Også i forhold til den fremdrift, der er inden for vindenergien, hvor billedet i dag er et helt andet, end det var for bare to-fire-seks år siden, siger Søren Steen Andersen.