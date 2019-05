Fynske røde vælgere vil af med Løkke: - Der er ikke så meget at være lykkelig for

Onsdag er det 1. maj, som også er kendt som arbejdernes internationale kampdag.

Dagen er indhyllet i traditioner, der er mere end 100 år gamle. Men i år handler samtalerne til 1. maj-arrangementerne på Fyn og nok også i resten af landet om noget lidt andet, end de plejer.

Jeg tror da ikke, at vi er nogle af de lykkeligste mere. Der er ikke så meget at være lykkelig for lige i øjeblikket. Linda Lundqvist

Det er ved at være tæt på, at statsminister Lars Løkke Rasmussen udskriver folketingsvalget - og det får de fynske vælgere til at tænke på fremtiden, hvis det nu skulle gå hen og blive en rød regering med Mette Frederiksen forrest.

Hos 3F i Søndersø fejrer man dagen med taler og fællesskab. Men selvom der egentlig er tale om en glad dag med en masse kampånd, er der en bagside, hvis du spørger industrioperatør Linda Lundqvist, der bor i Tommerup.

- Jeg tror da ikke, at vi er nogle af de lykkeligste mere. Der er ikke så meget at være lykkelig for lige i øjeblikket, siger hun til TV 2/Fyn.

- Hvis du ser, hvordan der bliver skåret ned på ældreplejen og på børnene og i skolerne. Det hele kører jo ned ad bakke.

I 2019 blev Danmark kåret til verdens næstlykkeligste land.

Fremtidens forventninger

Til mødet i Søndersø bliver der i den grad snakket om, hvad fynboerne egentlig forventer, hvis det bliver en rød regering, der skal tage over efter det kommende valg.

Linda Lundqvist er ikke i tvivl om, hvad hun synes, første punkt på dagsordenen for en rød regering skal være.

- En værdig tilbagetrækning, så vi alle sammen kan få vores ordentlige pension - altså tidlige pension. For vi er jo mange, der er ved at være slidte især i industrien, siger hun til TV 2/Fyn.

For Gert Rasmussen fra Veflinge, der arbejder som fugtkonsulent og lokalpolitiker i Nordfyns Kommune, er den vigtigste opgave for den kommende regering også helt klar.

- Det er at kigge uden for København. Det er at kigge ude i lokalområderne på, hvad det er der sker her ude i det, man kalder "fjernt væk". Det synes jeg, man glemmer en gang imellem, fortæller han og fortsætter:

- Man lader os nogle gange sejle lidt rundt her ude. Og det er jeg ked af.

Kig uden for København. Det er at kigge ude i lokalområderne på, hvad det er der sker her ude i det, man kalder "fjernt væk". Det synes jeg, man glemmer en gang i mellem. Gert Rasmussen

Flere opfordringer til de røde

I Søndersø går snakken i den grad på, hvad der er de vigtige emner til det kommende folketingsvalg.

- En ordentlig seniorpolitik og noget til børnene og ordentlige arbejdsforhold for alle, lyder det fra Linda Lundqvist.

Og det bakker Gert Rasmussen op om:

- Jeg har en forhåbning om, at de ting, som vi kæmper med i dag i forhold til at få pengene til at slå til indenfor ældreområdet og børneområdet, at det vil blive nemmere og bedre. For øjeblikket drejer det sig mest om, hvordan vi kan minimere vores medarbejderstab for at få økonomien til at hænge sammen. Og det synes jeg er utilfredsstillende, siger han.