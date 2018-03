Der er noget i gære: Er fynske børn de bedste kokke?

Skoleelever fra hele landet dyster tirsdag i temaet ’konservering’ i årets DM i madkundskab på Kold College i Odense.

En spændende dag står for døren for de ti madkundskabs-hold, der er udvalgt til Danmarksmesterskaberne i madkundskab, når de dyster på Kold College i Odense tirsdag .

- Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie og jeg kommer for at bakke op om eleverne og madkundskab, der er så vigtig for vores fælles madkultur, vores fælles dannelse, og som skaber fremtidens kritiske og nysgerrige forbrugere. Jeg deltog i arrangementet sidste år og oplevede den store energi, børnene lagde i alt fra tilberedningen til fortællingen om råvarerne. Det er en stor ære, at Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie finder tid til at være med denne dag, og hendes tilstedeværelse er med til at sætte fokus på vigtige emner som børns madvaner og madkundskaber, siger Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

DM i madkundskab afgøres i Kold College i Odense. Foto: Madkulturen

Smager sig frem

Eleverne fra Resenbro Skole i Silkeborg er blandt de ti skoler, som deltager i mesterskabet. Det særlige ved deltagerne her, er, at de ikke bruger nogen opskrifter, når de laver maden. Derimod smager de sig frem. Camilla Jeslund går i 6. klasse på skolen i Silkeborg og er blandt de børn, som stiller op til DM i madkundskab.

- Vi bruger ikke opskrifter, men smager os frem. Jeg står eksempelvis for forretten fra vores skole. Den består af syltede squash, ørreder vi selv har fanget og røget. Det blandes op med en skefuld creme fraiche og toppes med lidt radisser, fortæller hun.

Camilla Jeslund og veninderne fra Resenbro Skole håber på at være blandt de tre bedste til DM i madkundskab. Foto: Madkulturen

Eleverne har brugt timerne i madkundskab på at komme med idéer og udvikle retterne til Danmarksmesterskabet. Det er en lang process, men også både sjovt og lærerigt.

- Vi smager det til rigtig mange gange, men det er sjovt, for alle kan være med, og så er det fedt at arbejde med konservering. Vi kom til at brænde noget på, da vi skulle lære at sylte, men så lærte vi, at det ikke skulle have så meget varme, fortæller Camilla Jeslund.

Ambitionerne er høje blandt deltagerne fra Resenbro Skole, og Camilla Jeslund håber og tror på, at deres skole er blandt de bedste.

- Jeg håber at vi kommer i top tre. Det synes jeg i hvert fald, vi fortjener, siger Camilla Jeslund.

Timm Vladimir er vært i DM i madkundskab. Foto: Madkulturen

De ti finalister er Pedersborg skole, 6.C, 4180 Sorø Sct. Nicolai Skole, 7.A, 4600 Køge Glostrup Skole, afd. Nordvang, 6.A, 2600 Glostrup Ørstedskolen, 6.A, 5900 Rudkøbing Poulstrup Friskole og Børnehus, 6-7 klasse, 9760 Vrå Skolecenter Jetsmark, 7-9. klasse, 9490 Pandrup Fællesskolen Hammelev Sct. Severin, 6.C, 6100 Haderslev Vestre Skole, 7. årgang, 7200 Grindsted Resenbro Skole, 6. klasse, 8600 Silkeborg Stjærskolen, 6. klasse, 8464 Galten

Undgå madspild

DM i Madkundskab er kulminationen på årets ’Madkamp’, der er støttet af Nordea-fonden, og som blandt andet består af gratis undervisningsmateriale og lærerkurser. I år er temaet ’Konserver din Køkkenhave’, hvor elever landet over har arbejdet med syltning, fermentering, rygning og tørring af frugt og grønt.

Idéen bag konceptet udsprin ger af at komme madspild til livs og at få maden til at holde i længere tid.

00:26 Mikkel fortæller, hvordan de laver pickles. Luk video

Konseveringsformer Syltning: Det, som skal syltes, nedlægges i eller koges direkte i en lage af vand, vin, eddike, salt, sukker eller blandinger heraf, krydret på forskellig måde. Nu bruges betegnelsen især om sur-sød syltning af agurk, asie, rødbede og pickles og om sukkersyltning af frugt (syltetøj).

Rygning: Behandling af madvarer, især fisk og kød, ved at udsætte dem for røg af løvtræ eller løvtræsspåner. Røgvaren saltes mere eller mindre kraftigt før røgningen, som kan ske koldt ved 35-50 °C med røgetid fra dage til måneder eller varmt ved 75-90 °C med røgetid i timer. Varmrøgning anvendes mest til fed fisk (sild, makrel, laks).

Fermentering: Forgæring eller gæring, som er de processer, hvorunder levende celler, især mikroorganismer, frigør kemisk energi fra sukkerarter eller andre organiske molekyler under iltfri eller næsten iltfri betingelser. Fermentering er en urgammel konseveringsmetode, og en sund måde der kan styrke dit immunforsvar.

Ingen af de ti klasser vil løfte sløret for deres bud på en vindermenu endnu, men de vil gerne afsløre så meget, at dommerne skal igennem rodfrugtchips, fermenterede kartofler, frugtsirupper, syltede løg, tørrede bær, hjemmelavet ketchup, remoulade og røgede jordskokker.

- Fermenterede ketchup og remoulade er noget af det vores hjemmelavede burgere indeholder i vores hovedret, siger Camilla Jeslund.

Madkamp har gennem årene haft 700 lærere på kursus, udviklet seks undervisningsforløb og haft over 1500 elever med til DM. Sidste år var det et 6. klasses hold fra Tistrup Skole, der vandt DM i madkundskab.

Vinderen af DM i madkundskab bliver offentliggjort tirsdag kl. 15.00.

DM i madkundskab afholdes i Odense. Ud over at de ti klasser skal kokkerere den menu, de har øvet sig på over for dommerpanelet, så kommer både H.K.H. Prinsesse Marie og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen forbi til årets festdag for faget madkundskab. Foto: Madkulturen

