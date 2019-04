Professor: Der findes tusindvis af gamle lossepladser

Over 3.000.

Så mange tidligere losspladser findes der rundt om i Danmark. Det forklarer Poul L. Bjerg som er professor ved DTU Miljø. Ifølge professoren er der en god grund til, at lossepladserne er meget udbredte.

Vi kan godt pege lidt fingre ad det i dag, men det synes jeg ikke er rimeligt. Det var jo godkendt af myndighederne Poul L. Bjerg, professor ved DTU Miljø

- Den typiske gamle losseplads har været et hul i jorden som en mergelgrav, en grusgrav eller en anden form for hul. Det hul ville man gerne have fyldt op, og derfor hældte man affald derned. Det var meget normalt, forklarer han.

Det var både kommuner og private, der stod bag de mange lossepladser og fyldpladser.

- Det var helt accepteret og godkendt af myndighederne. Det var ikke noget der foregik om natten.

Fyldplads En fyldplads var en særlig form for losseplads, hvor eksempelvis en kommune bestemte, at der kun skulle opbevares byggeaffald, overskudsjord, asfalt eller lignende. Denne form for losseplads var meget udbredt.

Ifølge professoren havde langt de fleste byer deres egen losseplads, som lå lidt udenfor bygrænsen. Og derfor var det også meget forskellige former for affald, der fandt vej til lossepladserne.

- Typisk var det husholdningsaffald, men det kunne også være kemikalierester som maling og sprøjemidler. Det var en pærevælling, fortæller han og tilføjer:

- Det var ikke noget med, at man afviste noget på lossepladsen. Man tog det ind, der kom, og deponerede det.

Afgørende lovgivning

I 1974 trådte den første udgave af miljøbeskyttelsesloven i kraft. Den var ifølge Poul L. Bjerg altafgørende for, at flere grusgrav, der tjente som lossepladser, blev nedlagt og i flere tilfælde tømt.

Myndighederne kunne dog i særlige tilfælde give tilladelse til at fortsætte brugen af lossepladserne.

- Vi kan godt pege lidt fingre ad det i dag, men det synes jeg ikke er rimeligt. Det var jo godkendt af myndighederne, mener Poul L. Bjerg.

Nogle tidligere losse- og fyldpladser er efterfølgende blevet tømt for affald, der er blevet fragtet til godkendte lossepladser.

Det gør sig blandt andet gældende for en losseplads på Nordfyn.

Hvis du har mistanke om forurening skal du melde det til kommunen. Region Syddanmark har udarbejdet et kort, der viser de steder, hvor man har kendskab til eller mistanke om forurening.