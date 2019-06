Undgå trafikken - kør på pinseferie på det rigtige tidspunkt

Den kommende weekend giver anledning til at afholde en miniferie, da mandag også er en helligdag på grund af pinse.

Det giver mange danskere mulighed for at benytte den forlængede weekend til at tage i sommerhus henover pinsen for at nyde den danske sommer.

Det kan betyde mange biler på de danske motorveje rundt i landet, som vil medføre tæt trafik og mulighed for kødannelse.

Ifølge Vejdirektoratet vil trafikken gå på tværs af landet mellem hovedstadsområdet og Jylland, hvor der også vil være øget trafik i de store sommerhusområder især på den jyske vestkyst, Skagen og Nordsjælland.

Vejarbejde

Det forventes, at de mest trafikale dage vil være fredag mellem klokken 14 og 16, lørdag mellem klokken 10 og 13 og så mandag, hvor de fleste vil tage turen hjem igen mellem klokken 6.30 og 9.

Udover den tætte trafik i pinsen skal bilister også være opmærksom på det vejarbejde, der finder sted på E20 Den Fynske Motorvej og E45 Den Østjyske Motorvej.