Der gik ild i sengen - nu er lejlighed udbrændt

En taglejlighed på Benedicts Plads centralt i Odense udbrændte lørdag formiddag.

Beredskab Fyn måtte klokken 09.22 rykke ud til en brand i en lejlighed på syvende sal på Benedicts Plads centralt i Odense.

Ifølge Fyns Politi er branden startet i en seng i lejligheden. Politiet kan endnu ikke fortælle, om årsagen til branden er rygning i den pågældende seng.

- Vi ved ikke, om branden skyldes en tabt cigaret i sengen eller et uheld eller noget helt tredje, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Sengebranden udviklede masser af røg, så brandmændene fra Beredskab Fyn havde ikke vanskeligt ved at se, hvor ilden var løs.

- Vi kom frem til, set hernede fra gaden da vi landede, en kraftig røgudvikling fra toppen af bygningen. Så vi sender et røgdykkerhold ind med det samme for at lave personeftersøgning, fortæller Henrik Bavnhøj, der er brandmester hos Beredskab Fyn.

Beboere havde startet evakuering

Røgdykkerholdet fandt dog ingen mennesker i lejligheden. Inden slukningskøretøjerne og brandmændene ankom, havde ejendommens beboere selv sørget for at få de øvrige personer med ud af opgangen.

- Evakueringen var i gang, der var nogle beboere, der havde sat evakueringen i gang. Så der er ingen personer, der er kommet til skade, siger brandmesteren.

Han fortæller, at ilden ikke nåede at sprede sig til de omkringliggende lejligheder.

- Den var kun i den ene lejlighed. Branden er slukket, og lejligheden er meget udbrændt. Så vi er færdige med vores arbejde, siger Henrik Bavnhøj.