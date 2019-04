Huset har været til salg næsten to år: - Der har været én fremvisning

Lasse Jespersen vil gerne flytte fra Bagenkop til Svendborg. Det vil han for at komme tættere på sin datter, tættere på kollektiv trafik og for at bo et sted med bedre forbindelse til resten af Danmark. Der er dog et problem. Hans hus i Bagenkop skal sælges først.

- Det er ikke gået så nemt, som jeg troede. Der har ikke været ret mange. Der har kun været én fremvisning. Det er meget sløjt, siger han.

Og han er ikke den eneste på Bagenkop, der har svært ved at få sit hus solgt.

Dobbelt så lang liggetid som i resten af landet

Huset, der er omkring 170 kvadratmeter stort, står til salg til lidt over en million. Alligevel har der ikke været bid. Og det er et generelt problem i Bagenkop. Den gennemsnitlige liggetid for et hus i Danmark er 140 dage, men i Bagenkop er den dobbelt så høj.

Den lange liggetid har betydet, at Lasse Jespersen ikke længere kigger aktivt efter et nyt hus.

- I starten kiggede vi efter hus. Hvis nogen kom og sagde: Kunne du tænke dig det der? Jamen det ser jo godt ud, men vi skulle jo først have solgt vores, og det kneb med det. Som sagt er der jo ikke sket noget. Så det er vi holdt op med at kigge efter, siger han.

Udviklingen er gået den forkerte vej

Engang boede der over 700 mennesker i Bagenkop, og der var masser af færdsel på havnen, hvor der var færgeforbindelse til Kiel og masser fiskekuttere. Erhvervslivet i byen havde job til de lokale beboere, men sådan er det ikke længere.

Egon Noe er professor og centerleder for Center for Landdistriktsforskning. Han fortæller, at en masse mennesker risikerer at komme i klemme, når udviklingen går, som den er gået i Bagenkop.

- Hvis man bare lader den dø ud langsomt, så er der en hel masse mennesker, der bliver taget som gidsler i den udvikling, siger han.

Han fortæller, at der er en stor kontrast mellem at skulle låne til at købe i provinsen og til at købe i byen.

- Unge mennesker de kan låne til at købe ejerlejligheder til flere millioner inde i København, men de kan ikke låne til at købe et hus til 500.000 kroner ude i provinsen, siger han.

