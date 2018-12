Trods stærekasser: Der køres fortsat meget hurtigt på Bogensevej

Det kniber ikke overraskende for bilister landet over med at holde sig fra at trykke for hårdt på speederen.

Meningen er ikke, at der skal udstedes bøder Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet

Det viser beregninger, som TV2 har lavet på baggrund af en aktindsigt hos Rigspolitiet om de stærkt kritiserede såkaldte stærekassers resultater de første måneder.

Ifølge TV2's opgørelse har stærekassen på Bogensevej i Odense registreret, at 2,06 procent af de målte bilister kørte for stærkt.

Næstflest fartsyndere

Stærekassen i Odense har holdt øje med bilisterne på Bogensevej siden 2. november, og er den af landets 11 stærekasser, som har registret næstflest fartsyndere.

Kun på Vildsundvej på Mors er der registreret flere. Her er andelen af fartbilister til gengæld helt oppe på 3,76 procent. I den modsatte ende af skalaen ligger bilisterne på Grenåvej i Aarhus. Her er andelen nede på 0,12 procent.

Tallene er dog usikre, men kan sagtens være højre. Blandt andet kan stærekasserne - som officeilt hedder ATK standere - ikke måle motorcykler. Og de kan som regel heller ikke se, om en bil kører med trailer eller campingvogn og derfor burde køre langsommere.

Har kontrollen en effekt?

Formålet med stærekasserne er at få bilisterne til at sænke farten på strækningerne, der er udpeget som havende problemer med fart og ulykker.

Fakta Målingen af bilister på Bogensevej i Odense sker i begge retninger. Her er opsat to stærekasser, som officielt hedder ATK standere. ATK er en forkortelse af automatisk trafikkontrol.

Tallene, som TV2 har modtaget, dækker perioden mellem 2. oktober og 6. december. Men det har ikke været muligt for TV2 at få tal for alle dage for hver af de 11 strækninger, og der kan derfor ikke laves nogen overordnede konklusioner på baggrund af tallene.

Tegn på nedgang i fartsyndere

Men selvom antallet af blitzede bilister varierer fra dag til dag, indikerer TV2's beregninger, at der på flere strækninger er en svag nedgang i fartsyndere. Det vækker glæde hos både politi og Vejdirektoratet.

- Meningen er ikke, at der skal udstedes bøder. For os gælder det om at få den generelle hastighed ned. Så vi er kun glade, hvis det har en effekt. Men det er svært at konkludere meget endnu, og vi må vente og se langtidseffekten af det, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet.

13.000 blitzet

De nyeste statistikker fra Vejdirektoratet viser, at høj hastighed er en faktor i 42 procent af dødsulykkerne på vejene i Danmark.

I alt viser TV 2's beregninger, at lidt over 13.000 blev blitzet af stærekasserne i perioden. Det svarer til en halv procent af alle de registrerede bilister.