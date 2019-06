DF-spids efter vælgerlussing - Der kommer til at ske ændringer i DF

Det fremtrædende DF-medlem Alex Ahrendsten lufter nu tanken om, at det kan ende med ændringer i partiets ledelseslag efter den vælgerlussing, som partiet fik ved valget onsdag.

Der er klar kritik fra Alex Ahrendtsen og andre i partiet over den linje, som Dansk Folkeparti har haft. Det er et voldsomt topstyret parti. Derfor peger regnskabet også på én: Kristian Thulesen Dahl Thomas Funding, politisk redaktør, Avisen Danmark

- Jeg tror, at der kommer til ske nogle ændringer i partiet, siger Alex Ahrendsten til TV 2/Fyn.

Meldingen fra den fynske toppolitiker er højest usædvanlig for et normalt meget topstyret parti som Dansk Folkeparti, lyder vurderingen fra Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark.

På landsplan har partiet fået reduceret sine 37 mandater til 16. På Fyn er antallet af mandater gået fra fire til to mandater, hvoraf Alex Ahrendsten får det ene.

Hvis det her var havde været et fodbold og man nærmest var rykket ned i 1. division fra Superligaen, så var træneren blevet fyret. Har ledelsen gjort det godt nok?

- Den diskussion vil jeg ikke tage i medierne. Men det er rigtigt. Træneren var blevet fyret, hvis det var, siger Alex Ahrendtsen i et interview med TV 2/Fyn.

Skal træneren fyres i Dansk Folkeparti?

- Han kan ikke fyres. Han kan kun fyre sig selv, forklarer han.

Nogle gange kan der være nogle, der sætter spørgsmålstegn ved, om det her er den rigtige strategi, og om det er den rigtige ledelse. Er der nogle, der overvejer det i partiet?

- Strategien har ikke været den rigtige. Ellers var vi ikke gået tilbage, siger Alex Ahrendtsen

Kan Kristian Thulesen Dahl så blive sidende?

- Ja, det kan han. Hvem skulle tage over, spørger Alex Ahrendtsen.

Mener du, at han (Kristian Thulesen Dahl, red.) skal blive siddende?

- Ja.

Resultatet peger på Thulesen Dahl

Ifølge Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark, er der ingen tvivl om, at Alex Ahrendtsens udtalelser er en klar kritik af partiets formand Kristian Thulesen Dahl.

- Det siger noget om, hvor stort granatchokket i Dansk Folkeparti er. Når han (Alex Ahrendtsen, red.) svarer, at partiet ikke har nogen, der er bedre end Kristian Thulesen Dahl, så er det udtryk for, at formanden ikke har gjort det godt, forklarer han og tilføjer:

- Der er klar kritik fra Alex Ahrendtsen og andre i partiet over den linje, som Dansk Folkeparti har haft. Det er et voldsomt topstyret parti. Derfor peger regnskabet også på én: Kristian Thulesen Dahl, konkluderer den politiske redaktør.

Ifølge Thomas Funding betyder presset på Dansk Folkepartis formand, at partiet kan komme til at opleve nogle store ændringer.

- Jeg tror, vi kommer til at se store ændringer i partiet i forhold til, hvordan partiet er organiseret. Der vil være pres på Thulesen Dahl for at ændre magtfordelingen i partiet, forklarer han.

Thomas Funding peger på, at blandt andet partiets tillidshvervs skal ændres. Alligevel er den politiske redaktør overbevist om, at det ikke betyder, at partiet skal have en ny formand.

- Kristian Thulesen Dahl sidder sikkert som formand, understreger han.

Afviser at have givet kritik

Efter interviewet med Alex Ahrendtsen, konfronterer TV 2/Fyn igen Alex Ahrendtsen og beder ham uddybe kritikken.

Du siger, at hvis Kristian Thulesen Dahl havde været en fodboldtræner, så var han blevet fyret med det her resultat. Hvad mener du med det?

- Ej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg svarede bare ja på spørgsmålet. Den der snak skal vi ikke have. Jeg ved godt, at I pisker efter revolter og oprør. Kristian (Thulesen Dahl, red.) er formand, og han bliver siddende ligeså længe, han vil.

Kommer der til at ske ændringer, hvis det står til dig?

- Det er noget Kristian bestemmer. Det er ikke noget, vi andre bestemmer. Hvem skulle ellers tage over? Der er jo ikke andre.

Er det her grund til selvransagelse i Dansk Folkeparti?

- Ja for søren. Der er behov for selvransagelse. Jeg vil selv bruge sommerferien til at tænke lidt over det. Det tror jeg også, at de andre vil gøre. Og så snakker vi sammen om, hvad der skal ske efter sommerferien, siger Alex Ahrendtsen.

