Der mangler kvalificeret arbejdskraft på Fyn

Kun 4,7 procent af den fynske arbejdsstyrke står udenfor arbejdsmarkedet, og det gør det svært for arbejdsgiverne at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Med den laveste ledighed på Fyn siden 2009, kæmper flere arbejdsgivere, ifølge Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn, med at finde kvalificeret arbejdskraft.

Derfor skal de fynske arbejdsgivere gøre en ekstra indsats, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Det er især chauffør, tømrer, vvs-montør, lager- og logistikmedarbejdere, som arbejdsgiverne forgæves søger efter.

- Vi kan mærke, at vores proaktive arbejde i medarbejdere- og elevrekruttering bærer frugt nu. Vi fik overvældende mange ansøgninger til et jobopslag vi havde i januar, siger Jens Hansen, personalechef fra transportfirmaet Alex Andersen Ølund A/S, til TV2/Fyn.

Det Odense-baserede transportfirma havde tidligere problemer, når de skulle ansætte nye medarbejdere, men en målrettet indsat, hvor Alex Andersen Ølund A/S de seneste år været meget synlige på jobmesser, skoler og haft tæt samarbejde med jobcentre på Fyn.

- Jeg ved, at der er flere kollegaer i branchen, som lider under den lave arbejdsløshed. De kan ikke finde kvalificeret arbejdskraft, og i sidste ende betyder det, at man må sælge lastbiler, siger Jens Hansen.

Jobsøgnings-paradokser

Den store efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft understreges blot af, at selvom flere af de jobsøgende eksempelvis søger i job i enten tjener- eller lager- og logistikbranchen, så er det samtidig de stillingsbetegnelser, hvor arbejdsgiverne ikke har held med at ansætte nye medarbejdere.

- Vi følger aktivt op på eksempelvis pressehistorier om virksomheder, der mangler kvalificeret arbejdskraft og tager her kontakt til jobcentrene for hurtigt at få igangsat initiativer, der kan afhjælpe problemerne, skriver Erling Møller Nielsen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn.

Læs også Virksomhed splitter medarbejderne op: Ærgerligt, hvis vi mister job

Han påpeger, at de målrettet og opsøgende initiativer kan gøre en forskel for arbejdsgiverne.

- Der er gode eksempler fra både robot- og byggebranchen, som viser, at målrettede initiativer kan gøre en forskel.

Middelfart Kommune er ifølge Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn den fynske kommune med lavest arbejdsløshed, 3 procent, mens Odense og Langeland Kommune er de kommuner med den højeste, henholdsvis 5,4 og 5,6 procent.