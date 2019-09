Borgmester om statslig ægteskabskontrol: - Der nærmer sig en katastrofe

Ærøs bryllupsindustri er i frit fald. Lige siden staten i januar overtog opgaven med at kontrollere udenlandske brudepar fra kommunerne, har man måttet kigge langt efter de mange par, der tidligere kom til øen for at blive viet.

Derfor er Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), skuffet over, at Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) holder fast i, at Familieretshuset i Odense skal føre kontrol med udenlandske pars papirer.

- Det er så uretfærdigt, som det overhovedet kan være, siger han.

Borgmesteren er bange for, at Ærøs bryllupindustri får svært ved at overleve.

- Det er noget, der nærmer sig en katastrofe for os. Derfor håbede jeg, at når den tidligere minister havde skiftet mening, at det nu ville blive rullet tilbage, siger Ole Wej Petersen.

Ærø: Vi kan klare sagsbehandlingen

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger til Ritzau, at kontrolopgaven skal ligge hos den statslige enhed Familieretshuset, fordi det kræver specialiseret viden at kunne opdage proformaægteskaber.

Men Ole Wej Petersen mener, at kommunerne er i stand til at løse opgaven mindst lige så godt.

- Vi er totalt enige i, at proformaægteskaber skal stoppes, og vi kan i kommunernen nemt håndtere, at den slags ægteskaber er blevet forbudt. Bedre end staten, fordi vi er dér, hvor borgerne er, siger han.

Par fra hele verden tager til Ærø for at blive gift. Men langt færre kommer, efter at staten har overtaget arbejdet med at kontrollere deres papirer.

Han bakkes op af direktør for Ærø Turist- og Erhvervsforening, Chris Hammeken.

- Det er nu engang sådan, at man kun ved, om det er et proformaægteskab, når man ser dem fysisk. Der kan være dokumentfalsk, men det er, når man ser folk i virkeligheden, at man kan se, at nogens højde er 180 selvom der står 160 i passet, siger han.

Borgmester kritiserer timing

Borgmestrerne i de såkaldte "bryllups-kommuner" skal mødes med ministeren og partiernes ordførerne den 23. september, og derfor synes Ærøs borgmester, at det er særligt ærgerligt ministerens udmelding kommer nu.

- Jeg er skuffet over, at hun tager beslutningen, inden hun har talt med de kommuner, det handler om, siger Ole Wej Petersen.

- Astrid Krag kender udmærket denne her problemstilling, og jeg har talt med hende om det før. Så hun ved godt, hvad kommunerne mener i sagen.