Odense skal spare 200 millioner: - Det er en rigtig voldsom opgave

De fire rådmænd og borgmesteren var onsdag samlet til møde i økonomiudvalget i Odense.

Her blev de enige om, at der fremadrettet skal findes besparelser på mere end 200 millioner kroner årligt for at sikre velfærden for det stigende antal børn og ældre, som frem mod 2028 vil betyde ekstra udgifter på op mod en halv milliard kroner.

Dermed var der opbakning til det forslag, som borgmester Peter Rahbæk Juel (S) kom med kort før vinterferien om at beskære administrationen og nedsætte en task force, som skal komme med forslag til effektiviseringer.

- Vi vil finde 200 millioner kroner til den nære velfærd i 2020. Det er penge, som vi flytter fra andre af kommunens områder og direkte til den nære velfærd - altså vuggestuer, børnehaver, skoler, plejecentre og hjemmeplejen. Ud af de 200 millioner kroner skal 60 millioner findes ved at afskedige cirka 100 administrative medarbejdere, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til TV 2/Fyn.

De resterende 140 millioner kroner skal findes på den øvrige drift i kommunen.

Farvel til 100 medarbejdere

De 60 millioner i administrationen kommer til at betyde, at Odense Kommune skal sige farvel til 100 medarbejdere.

Det kommer til at gå hårdest ud over borgmesterforvaltningen, som skal spare 20 millioner kroner. By- og kulturforvaltningen skal spare 16 millioner kroner, mens de tre sidste forvaltninger hver skal spare otte millioner kroner.

- Det er en rigtig voldsom opgave, vi står overfor. Men realismen har indfundet sig, og så må vi løse det fra en ende af. Det kommer uden tvivl til at gøre ondt, og derfor var vi også enige om, at der nu skal optages forhandlinger med medarbejdergrupperne, hvorvidt de vil bidrage ved at opgive deres betalte frokostpause. Der var i hvert fald opbakning til at få det undersøgt, siger Jane Jegind (V).

Ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel er det endnu for tidligt at sige noget om, hvordan fyringsrunden kommer til at forløbe.

- Nu får direktørerne i alle forvaltninger en opgave i at undersøge, hvor og hvordan det skal foregå. Så får vi politikere et oplæg, og i sidste ende træffer vi en endelig beslutning, når vi lægger 2020-budgettet til efteråret, siger den socialdemokratiske borgmester.

Task force skal hjælpe

Der er endnu ikke sat navn på medlemmerne af den task force, som skal nedsættes. Men det står fast, at den skal bestå af en række eksterne eksperter, som skal være med til at kvalificere og give nye perspektiver på de udfordringer, som kommunen står overfor.

- Den skal prøve og se på, hvordan vi kan retænke for eksempel nogle af vores velfærdsydelser og komme med realistiske og visonære forslag, vi kan bruge i det videre forløb, siger Jane Jegind.

Peter Rahbæk Juel peger blandt andet på, at task forcen skal hjælpe med at udpege både de mulige og de nødvendige løsninger.

- Vi nedsætter en velfærds-task force, som i løbet af foråret skal undersøge, hvor stor udfordring Odense står over for, og hvilke løsninger der er nødvendige. Task forcen afrapporterer til byrådet før sommerferien, så arbejdet bliver en del af 2020-budgettet, som falder på plads til efteråret, siger Peter Rahbæk Juel.