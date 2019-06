137 år gammelt dyrskue i fornyelse: - Der skal være et dyrskue i fremtiden

Det er ikke kun kælegrise, store traktorer og malkekøer der kommer til at vinde gæsternes opmærksomhed til dette års Fynske Dyrskue, der starter på fredag.

Dyrskuet skal nemlig fornyes, og det bliver den nye chef Alex Nielsen, der kommer til at sørge for, at det kommer til at ske.

- De seneste år har ikke været så gode for os økonomisk. Vi bliver nødt til at kigge indad og finde en løsning, så vi fremadrettet kan være sikre på, at der er et dyrskue i fremtiden, siger Alex Nielsen.

Fra tradition til fornyelse

Alex Nielsen fik chefposten tilbage i november, hvor han siden har haft til formål at forny det ellers traditionsrige dyrskue, der i år har eksisteret i 137 år.

- Udfordringen kan ligge i, at der er så meget tradition i sådan et dyrskue, men man skal passe meget på med at være bange for at flytte på nogle ting, siger Alex Nielsen til TV 2/Fyn.

Og det er en stor opgave, der venter den nye chef i weekenden. Sidste år faldt besøgstallet næsten en fjerdedel. Det gav dyrskuet et underskud på godt 400.000 kroner.

Besøgstal Det Fynske Dyrskue 2018: 44.000 besøgende.

44.000 besøgende. 2017: 57.000 besøgende.

57.000 besøgende. 2016: 58.000 besøgende.

58.000 besøgende. 2015: 53.000 besøgende.

53.000 besøgende. 2014: 50.000 besøgende.

50.000 besøgende. 2013: 50.000 besøgende.

50.000 besøgende. 2012: 52.000 besøgende.

52.000 besøgende. 2011: 58.000 besøgende.

58.000 besøgende. 2010: 46.000 besøgende.

46.000 besøgende. 2009: 63.000 besøgende.



Opgørelsen er baseret på avisartikler, hvor de forskellige års besøgstal er omtalt. Tallene er afrundet til nærmeste hele tusind.

Stort fødevaremarked

Der har været mange idéer på tegnebrættet for den nye chef, og det er især fødevarerne, der skal trække flere gæster til i år.

- Det helt centrale i forhold til dette års fornyelse af dyrskuet er vores fødevaremarked, som bliver hjertet af dyrskuet, siger han og fortsætter:

- Jeg har en idé om, at også dyrskuepublikum vil have noget godt at spise. Det får de mulighed for i år, siger han.

Det nye fødevaremarked kommer til at fylde omkring 800 kvadratmeter og er blot starten på Det Fynske Dyrskues fornyelse:

- Det her er kun de første tre procent. Vi er slet ikke i mål, og der er meget mere, der skal gøres. Vi skal bare have tiden til det, afslutter han.

Det Fynske Dyrskue afholdes fra fredag den 14. juni til søndag den 16. juni på Dyrskuepladsen i Odense.