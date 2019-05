Sundhedsreform møder kritik: - Der skal være kort til hospitalet

Hvad skal der ske med sundhedsvæsnet?

Det spørgsmål skulle fem folketingskandidater debattere, da TV 2/Fyn torsdag inviterede til debatmøde på Glamsbjerg Campus.

Rundt om bordet står Mai Mercado fra Konservative, Martin L. Christensen fra Stram Kurs, Klaus Kroll fra Nye Borgerlige, Trine Bramsen fra Socialdemokratiet og Michael Jensen fra Kristendemokraterne.

Danmark er for lille til at have fem forskellige akutberedskaber, elektroniske patientjournaler og lægevagtsordninger. Det giver rigtig god mening at centralisere nogle ting Mai Mercado, folketingskandidat, Konservative

Mai Mercado fra Konservative har sammen med resten af regeringen og DF forhandlet den såkaldte sundhedsreform på plads. Det betyder blandt andet, at de fem regioner skal nedlægges.

Det giver Socialdemokratiets Trine Bramsen ikke meget for. Hun frygter, at reformen giver mindre demokrati.

- Vi vil gerne sikre god behandling. Det er derfor, at det er så vigtigt, at vi har demokratisk valgte repræsentanter fra alle dele af Danmark, som kan være med til at beslutte, at der skal være kort til hospitalet, lyder det fra partiets kandidat under debatten.

Kritik fra de borgerlige

Ifølge Mai Mercado er der er en række fordele ved sundhedsreformen.

- Danmark er for lille til at have fem forskellige akutberedskaber, elektroniske patientjournaler og lægevagtsordninger. Det giver rigtig god mening at centralisere nogle ting, forklarer hun og tilføjer:

- Jeg vil hellere have en læge tæt på end en politiker.

Vi har overbelægning i det danske sundhedsvæsen på grund af udlændinge Martin L. Christensen, Stram Kurs

Det er ikke kun Socialdemokratiet, der er skeptisk over for sundhedsreformen. Også Kristendemokraternes Michael Jensen melder sin skepsis.

- Hele centraliseringstanken med én bestyrelse, der skal bestemme over sygehuse i Svendborg, Nyborg og på Ærø, den er vi lodret imod, understreger han.

Sundhedsreformen møder også kritik fra Nye Borgerliges Klaus Kroll.

- Sundhedsreformen kommer ikke nærmere nogen løsning. Vi skal sørge for at få fagligheden ud, så det bliver borgernært, forklarer han.

Stram Kurs: Vi har ikke nogen holdning til sundhedsreformen

Også partiet Stram Kurs markerede sig i debatten. Partiet var repræsenteret ved Martin L. Christensen, der på valgkampens første dag blev præsenteret som partiets fynske kandidat.

Hvad tænker Stram Kurs om sundhedsreformen?

- Stram Kurs er et meget nyt parti. Vi har ikke noget udspil på det her område og har ikke taget endelig stilling, forklarer han.

Så vælgerne ved ikke, hvad de får, hvis de stemmer på Stram Kurs?

- Man får et parti, der vil begrænse alle de andre partier, når de vil bruge penge på udlændinge, siger han og tilføjer:

- Vi har overbelægning i det danske sundhedsvæsen på grund af udenlændinge, mener han.

Torsdagens debatmøde var det første af seks store debatter, som TV 2/Fyn arrangerer frem mod valget 5. juni. Næste valgmøde bliver på Tietgen Handelsgymnasium tirsdag 14. maj. Læs mere her.

Fakta Martin L. Christensen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv, Folketingskandidat Fyns Storkreds, Stram Kurs 2019 - nu Se fuld profil

Fakta Klaus Kroll Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv, Landbrugsordfører Nye Borgerlige 2018 - nu Miljøordfører Nye Borgerlige 2018 - nu Fiskeriordfører Nye Borgerlige 2018 - nu Forsvarsordfører Nye Borgerlige 2017 - nu Folketingskandidat Nye Borgerlige Se fuld profil

Fakta Trine Bramsen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 26. marts 1981 i Svendborg Politiske hverv, Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2018 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2011 - nu Retsordfører Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Socialdemokratiet 2015 - nu Medlem af Retsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Se fuld profil

Fakta Mai Mercado Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 20. august 1980 i Tønder Gift, 2 børn Politiske hverv, Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti 2018 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti 2011 - nu Børne- og socialminister Folketinget, Det Konservative Folkeparti 2016 - nu Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti 2013 - 2017 2.viceborgmester Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2009 - 2011 Byrådsmedlem Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2006 - 2011 Se fuld profil