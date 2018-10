Niels havde kræft: - Der var milliarder af kræftceller, og nu er der ikke en eneste tilbage

Så tænker man som alle andre: "Så er livet slut" Niels Larsen

Det startede med synkebesvær. Og med tiden blev smerterne så store, at Niels Larsen fra Svendborg helt mistede lysten til at synke sin mad.

Derfor blev han af sin læge henvist til en kikkertundersøgelse.

Det tog ikke mere end to sekunder, før Niels Larsen fik sin dom. "Du har kræft i maven," sagde lægen, mens han kiggede Niels Larsen dybt i øjnene.

- Så tænker man som alle andre: "Så er livet slut", siger Niels Larsen.

Følelsen af, at døden stod for døren, fik Niels Larsen bekræftet af lægerne. For på daværende tidspunkt lå overlevelsesraten på 30 procent.

Efter at have snakket med venner og familie kom Niels Larsen dog frem til den konklusion, at han ikke måtte give op:

- Jeg har tre børn og en kone, som jeg gerne vil være lidt flere år sammen med. Så er man nødt til at mande sig lidt op, og så skulle behandlingen bare have max gas.

Ny kræftmetode

Heldigvis var der mere godt nyt til Niels Larsen. For han fik tilbuddet om at prøve en ny og effektiv kræftbehandling på Odense Universitetshospital, som tager udgangspunkt i at give en målrettet behandling som suplement til den almindelige kemoterapi.

Svulsten skrumpede så meget ind, at man kunne se på kræftvævet, at der ikke var en eneste kræftcelle tilbage Per Pfeiffer, overlægeprofessor på kræftafdelingen på OUH

Lægerne fandt en forandring i Niels Larsens kræftvæv, som man også ser hos patienter med brystkræft.

Derfor kunne de skræddersy behandlingen i stedet for at bruge almindelig kemoterapi, som rammer bredt på alle celler - også de normale. Den målrettede behandling rammer kun de celler, som har den specifikke forandring, og det gør, at der er færre bivirkninger.

Helbredt

Og behandlingen viste sig at virke for Niels Larsen.

- Det, man kunne se hos Niels, var en stor kræftsvulst i mavesækken. Og når vi gav to måneders behandling med trestofs kemoterapi og det nye antistof, så kunne man se, at det skrumpede ind. Og det skrumpede så meget ind, at man kunne se på kræftvævet, at der ikke var en eneste kræftcelle tilbage, siger Per Pfeiffer, som er overlægeprofessor på kræftafdelingen på OUH.

Kombinationen af ikke at ville svigte familien og muligheden for at prøve den nye kræftbehandling gav Niels Larsen fornyet håb.

- Jeg troede ikke, at jeg ville blive rask. Jeg vidste, at jeg ville blive rask. Det var en holdning, jeg satte ret hurtigt. At sat på spidsen var det en panodil, og så var det overstået. Men meget, meget værre rent behandlingsmæssigt.

Afprøves på flere kræftformer

Succesen med Niels Larsen betyder, at behandlingen nu skal afprøves på flere kræftpatienter. Også dem med andre kræftformer som lungekræft, tarmkræft og nyrekræft.

Region Syddanmark vil derfor afsætte over fem millioner kroner om året til en ny klinik på hospitalet, som hvert år skal give op til 700 kræftpatienter et langt mere specialiseret behandlingsforløb.

Det er nu over fire år siden, at Niels Larsen fik konstateret kræft - og alligevel er det først nu, at forsøget spredes ud.

- Det sker først nu, fordi Odense Universitetshospital har fået en ny professor i præcisionsbehandling. Og så er der kommet nye tekniske muligheder, som gør, at vi kan lave flere analyser, siger Per Pfeiffer.

Selv er Niels Larsen glad for at have været med til at afprøve den nye kræftbehandling.

- Jo flere resultater, de (lægerne, red.) får og kan putte i deres egen rygsæk, jo bedre mulighed har de for at bruge den erfaring til at hjælpe andre patienter.