Ny undersøgelse: Derfor bliver folk væk fra fynske symfonier og museer

For dyrt, for besværligt og tidskrævende.

Det er nogle af grundene til, at fem odenseanske kulturinstituoner ikke bliver besøgt af fynboere og folk fra Trekantsområdet.

Læs også Børnelarm, hundegøen og topprofessionel musikproduktion

Det fremgår af en ny spørgeskemaundersøgelse, som Odense Teater, Brandts, Den Fynske Landsby, Danmarks Jernbanemuseum og Odense Symfoniorkester har lavet i samarbejde med to analysevirksomheder.

Foreløbige resultater fra undersøgelsen Halvdelen af fynboerne og folk fra Trekantsområdet har biograftur som deres top-tre favoritkultur

Der er meget højt kendskab til alle fem institutioner

Mange vil gerne forbruge mere kultur

Manglende tid, manglende kendskab til specifikke aktiviteter og høje priser er de vigtigste årsager til, at folk ikke opsøger kulturtilbud Note: Rapporten bliver udgivet i løbet af de kommende uger

- Vi bliver klogere på nogle målgrupper, som vi ikke har haft adgang til før, forklarer Julie Lindegaard, der er kommunikations- og salgsschef ved Odense Teater.

Hun henviser til, at man for første gang har spurgt de personer, der ikke besøger teater, symfoni og museum.

Derfor ved Odense Teater sammen med de fire andre institutioner nu, at flere finder kulturen for dyr, for tidskrævende og parkering for bøvlet i Odense centrum ved teatret.

- Der er en slags forbrugsmønster. Folk synes tid er et problem. Vi har stor lyst til folk, at folk forbruger Brandts på en anden måde, forklarer kommerciel direktør på Brandts, Ulrik Jungersen, og tilføjer:

- Vi er allerede oppe i gear, men vi har måske ikke fået det fortalt godt nok.

Begraver stridsøksen

Det er første gang, de fem centrale kulturaktører går sammen om en undersøgelse. Og det glæder Julie Lindegaard, at man ikke kun kæmper om kulturbrugernes gunst, men også kan samarbejde.

- Vi har i flere år nærmet os hinanden. Når vi går sammen, så kan vi løfte større og stærkere og blive klogere på hinandens målgrupper, forklarer Julie Lindegaard.

Ulrik Jungersen supplerer:

Det er meget vigtigt, at politikerne også kigger ned i vores undersøgelse Julie Lindegaard, kommunikations- og salgschef, Odense Teater

- Vi bliver rigtigt gode samarbejdspartnere. Derfor giver det rigtig god mening at kunne lære af hinanden, siger Brandts-direktøren.

Den holdning går igen hos Odense Symfoniorkester.

- Vi har muligheden for at lære af hinanden og ikke kun tilgå det publikum, som kommer ved os, forklarer Jacob Mads Kristensen, der er kommunikationsmedarbejder ved symfoniorkesteret.

Konklusioner til politikerne

Undersøgelsen er blevet lavet i kølvandet på annonceringen store kulturbesparelser i Odense Kommune. Selvom analysen ikke er et resultat af oplægget til besparelserne, så mener kulturinstituionerne, at resultaterne kan spille ind i debatten.

Læs også Millionbesparelser ryster Odense: Mere ukrudt, mindre musik - og væk med Friluftsbadet

- Det er meget bekræftende at se, hvor meget kulturen fylder. Det er dejligt for os at vide, at fynboerne er så invisteret i kulturen, understreger Jacob Mads Kristensen.

Odense Symfoniorkester står sammen med flere kulturaktører over for at blive ramt af besparelser i millionklasen.

- Den her undersøgelse viser, at folk gerne vil have kultur. Når politikerne vil skære, så betyder det, at priserne stiger på kultur. Det betyder, at der er færre der kommer til at bruge kultur, forklarer Julie Lindegaard fra Odense Teater og tilføjer:

- Det er meget vigtigt, at politikerne også kigger ned i vores undersøgelse.