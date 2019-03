Fynsk whisky klar efter flere år: Derfor er den fynske muld vigtig for smagen

Hvis whiskyen skal være helt ren og blød i smagen, skal den være økologisk, og den skal laves på hårdt, fynsk vand.

Det mener den tidligere civilingeniør Jes Mosgaard, der for tre et halvt år siden slog sig ned i Oure for at lave 100 procent økologisk maltwhisky.

- Der er hårdt vand mange steder i Danmark, men på Sydfyn er det ekstremt mineralsk på grund af den fede, fynske muld. Jo hårdere og mere mineralsk vandet kan blive, desto blødere bliver smagen i det færdige produkt, siger Jes Mosgaard til TV 2/Fyn.

Derfor er whiskyen økologisk

Nu er ventetiden ovre, og den første whisky er klar til at blive hældt på flasker, så forbrugerne snart kan købe produktet.

- Det bliver spændende. Det er dem, der skal vurdere det, og det er vigtigt for os at blive vurderet på smagen, forklarer Jes Moesgaard.

Der er en hel særlig grund til, at whiskyen skal være økologisk.

- Alle sprøjtemidler indeholder sporstoffer, der også er smagsstoffer. Det sætter sig i malten. Hvis man laver en ren alkohol på økologisk malt, smager den simpelthen mere rent, siger Jes Mosgaard.

Whiskyen forventes i handlen i løbet af de næste uger.