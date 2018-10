Derfor giver stædige Sejer ikke op: - Så kan jeg ikke forsørge min familie

Lige nu forbereder fynske bundgarnsfiskere sig på, at de over de næste par måneder ikke må fange ål.

Det er EU, der har beordret et såkaldt ålestop, af det truede dyr - og det rammer fiskerne hårdt.

Men mens kolleger andre steder i landet må dreje nøglen om - så kæmper de fynske bundgarnsfiskere for at overleve og fastholde den gamle kystkultur.

En af dem, som stædigt sejler ud, er Sejer Pedersen. Han lever af at fange ål, og opholder sig næsten lige så mange timer på sit gode skib, som han er hjemme hos familien.

- Det er fordi, jeg brænder for det. Og det skulle vi da for fanden kunne blive ved med, siger han.

Han frygter at erhvervet er ved at forsvinde. Og EU-stoppet gør ikke situationen bedre:

- Så kan jeg ikke forsørge min familie, konstaterer Sejer Pedersen.

Læs også Urmager kigger mod verden fra Haarby

Kulturhistorie der står for fald

EU's ålestop træder i kraft ved månedsskiftet og løber et par måneder frem. Det er således ålefiskernes højsæson som rammes.

Ud over Sejer Pedersen er der ti andre stædige bundgarnsfiskere på Fyn.

Men det er ikke kun ud for de fynske kyster, at ålen er truet. Den er truet i hele Europa og bestanden ligger ifølge det internationale havundersøgelsesråd på mellem én og fem procent af antallet i forhold til for 40 år siden.

Det er således et stykke kulturhistorie der står for fald.

At ålene er blevet væsentligt færre har Henning Pedersen konstateret efter mange år med bundgarn, som sit speciale.

- Jeg siger gerne, at vi fanger nu om året, hvad vi fangede på en god nat for 30 år siden. Og det er ikke helt løgn, siger den erfarne bundgarnsfisker.

Formand: EU skyder ved siden af

Ifølge Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening, betyder ålestoppet, at nogen fiskere mister deres indtægt i to måneder:

- Den mængde ål vi fanger og det fiskeri der er tilbage, det er så lille en del set i den store sammenhæng, at det er skudt fuldstændigt forbi, siger Allan Buch og tilføjer:

- Det kan få den konsekvens, at nogen må stoppe.

Men der skal mere end et EU-forbud til for at knække Sejer Pedersen. Han har ikke lyst til at tøjre båden for bestandigt og finde et andet arbejde:

- Det er det her jeg lever og ånder for. Jeg holder ved indtil det sidste, siger Sejer Pedersen med et stædigt smil og et stålfast blik.

Læs også Fiskere jubler over sildekvoter og farvel til fiskeforbud