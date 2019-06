22-årige Rebecca: Derfor har jeg min mor med på Tinderbox

Et fast kryds i kalenderen er markeret den sidste weekend i juni. Sådan har det være de seneste fem år, hvor Britt Jensen og datteren Rebecca Jensen har gæstet Tinderbox.

- Det er bare superfedt, at min mor skal være en del af det hele. Det har hun altid været, siger 22-årige Rebecca Jensen, der bor i Odense.

- Så har man også en til at passe på sig, når man ikke selv kan, tilføjer hun.

Enige om det meste

En plads helt oppe foran scenen er afgørende for Rebecca Jensen. Hun vil op og give den gas, og det kan hun kun med sin mor.

- Jeg har ikke rigtig nogen veninder, der gider at stå oppe foran scenen og te sig tosset med mig, men det vil min mor gerne. Derfor er hun god at have med, siger hun.

Begge nyder hinandens selskab, når de fester sammen.

- Det er bare skidesjovt at være ung med de unge. Man bliver vel aldrig for gammel til at have det sjovt, siger Britt Jensen.

Rebecca Jensen og hendes mor stod forrest ved Miley Cyrus-koncerten fredag. Foto: Privat

Grænseløst forhold

Og selvom det kan lyde grænseoverskridende at have sin mor med på festival, mener Rebecca Jensen ikke, det er tilfældet for hende.

- Vi har altid været ret tætte, så det gør mig ikke noget. Det er nok mest mig, der ter sig åndssvagt, så det gør mig absolut ingenting, siger Rebecca Jensen og tilføjer:

- Det er svært at beskrive, hvorfor det er så fedt. Det er det bare. Det er meget nemmere, at hun er med, så er der ikke så mange historier, der skal fortælles bagefter.

Det er godt for mor-datter-forholdet.

- Det giver et sammenhold. Vi får nogle oplevelser herude, og så har Rebecca og jeg nogle ting sammen, der bare er fede, siger moren.

Hjælper hinanden

For Britt Jensen, der kommer fra Sydfyn, kan geografien i Odense godt være en udfording. Derfor tager hun glædeligt imod hjælp fra datteren.

- Jeg er ikke så kendt i Odense. Så det er godt at have Rebecca til at hjælpe med at finde rundt. Det med smutveje er jeg ikke god til, griner hun.

Og hjælpen går begge veje.

- Vi er helt klart veninder. Der går ikke én dag, hvor jeg ikke snakker med hende. Der er bare så mange ting, hun skal vide. Det er ligesom at have en veninde, man ringer til dagligt. Hun ved, hvornår jeg skal blive ked af det, og hvornår jeg skal være glad, fortæller Rebecca Jensen.

Det er ikke kun Rebecca Jensen, der har glæde af sin mors deltagelse. Hendes veninder synes også, det er fedt, at hun en gang imellem er med, og dem, der ikke synes, påvirker ikke Rebecca Jensen.

- Folk må tænke, hvad de vil. Jeg ved, jeg har en fest, så længe jeg passer på mig selv. Det gør jeg uanset, om min mor er med, eller hun ikke er, siger hun.

Begge er enige om, at Tinderbox er blevet en fast tradition, og de ser frem til mange flere år sammen på festivalen i fremtiden.