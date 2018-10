Derfor skal ny sportshal ligge uden for byen

Odense Curling Club har på et møde tirsdag præsenteret sine planer for en curlinghal for By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

En tidligere murermester og en række investorer har skudt jord og penge i projektet, men de skal have tilladelse til at ændre i lokalplanerne, hvis curlingklubben skal kunne opføre sportshallen på Pederstrupvej i den nordvestlige del af Odense Kommune.

Læs også Rigmand og klub klar med plan for ny curlinghal i Odense

Det er på en grund ejet af den tidligere murermester Lasse Damm, at curlinghallen skal bygges - ti kilometer uden for Odense.

- Vi har mulighed for at lægge hallen her, på grund af jeg har grunden til det. Vi har fundet nogle penge til det. Jeg skal passe hallen, og det har jeg mulighed for ved, at den ligger så tæt på, hvor jeg bor, siger Lasse Damm til TV 2/Fyn.

12 millioner kroner

Indtil videre er der samlet seks millioner kroner ind til curlinghallen. Der skal bruges 12 millioner kroner, så folkene bag projektet håber, at Odense Kommune vil bidrage til at bygge Odenses nye sportshal, der udelukkende skal være til curling. Derudover håber klubben, at fondsmidler kan være med til at finansiere sportshallen.

- Det gør projektet billigere, at vi kan lægge det her på min grund, siger Lasse Damm, der tidligere har rejst rundt i Europa for at spille curling og blandt andet har deltaget ved juniorverdensmesterskaber.

Det er ligesom at spille fodbold på en pløjemark med nogle af de haller, vi har i Danmark. Kan vi lave en ordentlig hal, hvor folk kan komme og spille på Europas bedste is, kan vi vise, at vi kan det Lasse Damm

- Jeg brænder for sporten, og jeg vil meget gerne udvikle sporten, så vi kan få nogle flere medlemmer. Curling er en lille sport, forklarer han.

Ti kilometer fra Odense

Tror du, placeringen uden for Odense bliver et problem?

- Jeg tror ikke, det bliver noget problem, fordi folk, der vil spille curling, vil jo spille curling. Man kører også nogle kilometer, hvis man vil spille billard eller bowling. Vi ligger ret godt, for man kan komme og spille curling fra andre nærområder også, siger Lasse Damm.

Lasse Damms grund, der skal bruges til curlinghallen, ligger i et område, som Odense Kommune har udpeget som en grøn-blå struktur, Det betyder, at området skal friholdes for ny byudvikling. Derudover er der begrænset adgang til offentlig transport, og vejforholdene i området er ikke optimale.

Curling på pløjemark

Som det er nu, dyrker curlingspillerne deres sport i Odense Isstadion på Møllemarksvej - ni kilometer fra Lasse Damms grund. Han savner dog bedre forhold, hvor klubben kan afholde turneringer af national og international karakter.

- Det er ligesom at spille fodbold på en pløjemark med nogle af de haller, vi har i Danmark. Kan vi lave en ordentlig hal, hvor folk kan komme og spille på Europas bedste is, kan vi vise, at vi kan det, siger Lasse Damm, der håber på, at hans store drøm om en curlinghal på Pederstrupvej går i opfyldelse.

Planen er, at hallen skal være 1.440 kvadratmeter og udelukkende være til curlingbrug.

Dermed slipper spillerne for at kaste med sten og feje med koste i samme hal som kunstskøjteløbere eller ishockeyspillere.

Siden OL i Sydkorea i februar har curlingklubben oplevet stor vækst i antallet af medlemmer - fra 20 til 44.

Med hallen har Odense Curling Club også planer om at tilbyde skolecurling og kørestolscurling i den nye hal.