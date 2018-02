Derfor slår TV 2/Fyn et slag for rygeosten

Egnsretter er kulturhistorie, originale og gør os interessante hos turisterne.

Rygeosten er en del af fynboernes identitet.

Den har været fremstillet på Fyn i århundreder, og halvdelen af al dansk rygeost sælges på øen.

Rygeost er Danmarks ældste og faktisk eneste originale ost. Alt andet er efterligninger af udenlandske oste.

Læs også Jørgen Hoff har en mission: - Alle har ret til en god rygeost

Men den fynske specialitet er under pres fra de hundredevis af oste, vi importerer og sprøjter ud fra de tilbageværende danske mejerier.

Kun tre mejerier på Fyn fremstiller rygeost i dag.

Og det er ærgerligt.

Turister efterspørger det lokale

Netop egnsretter og historiske specialiteter er en del af det lokale DNA, og det er noget, turister efterspørger i stigende grad.

Tænk på dig selv, når du er på ferie i udlandet.

Opskrifter Hvordan spiser du din rygeost? Send din bedste opskrift på rygeost til redaktionen@tv2fyn.dk. Du kan også dele dem på sociale medier med hashtagget #rygeost

Man vandrer gerne det halve af Rom rundt for at smage den minestrone, saltimboca eller andre lokale specialiteter, som familierestauranten har lavet på samme måde i generationer af friske råvarer fra området.

Det gastronomiske fødevareteam, der består af landets dygtigste fødevarefolk, og som netop har rådgivet regeringen, understøtter fortællingen.

- I en undersøgelse fra VisitDenmark er Sverige foran Danmark, når det gælder de tyske turisters syn på maden i landene. 52 procent svarer, at ”god mad og lokale specialiteter” karakteriserer ferie i Sverige, men kun 44 procent svarer det samme om Danmark, hedder det i rapporten fra landets fødevareeksperter.

Læs også Madekspert: Rygeosten er truet som dagligvare

På listen over truede fødevarer

En netop offentliggjort analyse fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet forfattet af professor Jørgen Dejgård Jensen siger det samme, nemlig, at der er mulige potentialer for at øge værditilvæksten i den lokale fødevareproduktion gennem det, der kaldes "øget geografisk produktdifferentiering".

Der er få unge, der holder fanen højt for den klassiske ost, og det er nærmest paradoksalt, at det er udlandet, der råber vagt i gevær.

Læs også Stopper produktion af rygeoste: Arla lukker mejeri i Odense

Situationen er så alvorlig, at rygeosten er på listen fra Ark of Taste over enestående, historiske og kulturelt truede fødevarer.

Ark of Taste er en EU-støttet fond, og listen svarer lidt til WHO’s liste over truede dyrearter.

Også madhistoriker Nina Bauer mener, at rygeosten trænger til moralsk støtte.

- Rygeosten har faktisk ikke den status, den burde have. Det er den eneste originale danske ost, sagde Nina Bauer mandag til TV 2/Fyn.

Det gør TV 2/Fyn TV 2/Fyn sætter i den kommende tid fokus på rygeosten med masser af journalistik og masser af fynske vinkler på rygeosten.

TV 2/Fyn er i gang med at samle et ambassadørkorps, der i deres virke skal sætte fokus på rygeosten.