16-årig indstillet til Nobels fredspris: Derfor strejker hundredevis af fynboer

Hun er en helt. Selvom hun kun er 16 år, har hun allerede opnået rigtig meget. Ninorta Hermiz, skoleelev, Middelfart

Den 16-årige svenske pige Greta Thunberg blev i sommer kendt verden over, fordi hun valgte skolen fra og gik på gaden for at strejke for klimaet.

Den internationale omtale har medført klimastrejker over store dele af verden, og fredag bliver der afholdt 1.769 strejker i 112 lande over hele kloden.

32 af dem finder sted i Danmark. Fire af dem på Fyn.

Nu er den svenske klimaaktivist oven i købet nomineret til Nobels fredspris. Det skriver The Guardian.

Greta Thunberg selv har reageret på nominationen på det sociale medie Twitter.

- Jeg er beæret og taknemmelig for nomineringen, skriver hun.

- I morgen afholder vi skolestrejker for fremtiden. Og vi vil blive ved så lang tid, det kræver.

Det er tre norske politikere, der har nomineret Greta Thunberg til prisen. En af dem er Freddy André Øvstegård, der udtaler til den norske avis Verdens Gang:

- Vi har nomineret Greta, fordi klimatruslen måske er en af de vigtigste årsager til krig og konflikt. Den massive bevægelse, Greta har sat gang i, er et meget vigtigt fredsbidrag.

Honoured and very grateful for this nomination ❤️ https://t.co/axO4CAFXcz — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14. marts 2019

Greta er en inspiration for de fynske demonstrationer

På Fyn er hundredevis af fynboer troppet op til klimastrejker, der fredag afholdes i Odense, Kerteminde, Middelfart og Svendborg.

En af deltagerne ved demonstrationen i Svendborg er Sillas Andersen, der til daglig går på Musikefterskolen i Humble.

- Hun er jo fantastisk og en fantastisk initiativtager, siger han til TV 2/Fyn.

- Hun er ret meget et forbillede i det her. Hun er for fed.

Også til demonstrationen i Middelfart finder man hurtigt deltagere, der ser et forbillede i den unge svensker.

- Hun er en helt, siger Ninorta Hermiz, der går i 9. klasse på Lillebæltskolen.

- Hun er kun 16 år, og hun har allerede opnået rigtig meget her i livet i forhold til os andre på 16.

Hendes veninde Fie Lund Mortensen er enig.

- Jeg synes, hun gør en stor indsats. Samtidig er det jo ærgerligt, at der er nogen, der er nødt til at gøre noget så vildt, før folk handler på det.

Nobels fredspris 2019 deles ud i december. Der er indtil videre 301 kandidater - 223 personer og 78 organisationer - fremgår det af Nobelkomitéens hjemmeside.

