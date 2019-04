Desperat blind pendler søger alternativ til DSB

I søndags bad Edis Adilovic sine venner på Facebook om hjælp.

- Jeg er blevet så desperat efter at slippe væk fra DSB, så nu rækker jeg en hånd ud til jer, skrev Edis Adilovic og lagde samtidig et videoopslag på 1.41 minutter ud på sin Facebook-side.

Han arbejder inden for marketing i Høje Taastrup og bor i Odense. Da han er 100 procent blind, kan han ikke bare sætte sig ind i en bil og selv køre på job.

- Jeg giver 3.350 kroner om måneden for noget, der er så sindssygt ustabilt som DSB. Det betyder, at jeg flere gange om ugen kommer for sent på arbejde og oparbejder overarbejde, fortæller Edis Adilovic i sin Facebook-video.

Hans opslag er gået viralt og er blevet delt mere end 2.500 gange, mens over 1.000 har kommenteret eller liket opslaget.

- Jeg hører rigtig gerne fra nogle af jer, hvis I tør have en blind passager med, lyder opfordringen fra den desperate pendler.

På vej til job i bil

Efter to dage har hans opslag på sociale medier allerede båret frugt. Tirsdag bliver den fynske pendler kørt i bil på job.

- Jeg har overnattet hos mine forældre i Slagelse for at undgå den værste forsinkelse hos DSB. Og nu har jeg via Facebook fået kontakt til en bilist, som kører mig på job i dag, så jeg slipper for at tage toget, fortæller Edis Adilovic på vej til job i bil til TV 2/Fyn.

Om det er en mere permanent løsning, er Edis Adilovic ikke klar over endnu.

DSB udfører fra 24. marts og frem til 12. juni sporarbejde omkring Ringsted, og derfor er der varslet større ændringer i togtrafikken mellem Odense og København i denne periode. DSB oplyser, at sporarbejdet betyder færre tog, længere rejsetid og indsættelse af togbusser.

