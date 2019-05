To skoler i Odense bliver måske til én: - Det bekymrer os meget

For få elever i klasselokalerne.

Det er én af grundene til, at to skoler, der ligger omkring 4,3 kilometer fra hinanden i den nordlige del af Odense, højst sandsynligt bliver lagt sammen fra skoleåret 2020. Det drejer sig om Kroggårdsskolen og Spurvelundskolen, hvor der lige nu går henholdsvis 650 og 250 elever.

Vi er lidt bekymrede for den her skolesammenlægning, fordi vi jo egentlig ikke føler, at vi rigtigt er blevet hørt endnu. Ailo Elmegaard Larsen, næstformand i skolebestyrelsen på Spurvelundskolen

Det er Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, der indstiller til, at de to skoler lægges sammen. Men den endelige beslutning ligger nu ved byrådet.

Hvis de to skoler sammenlægges, vil der være tale om ét skoledistrikt under én ledelse med én skolebestyrelse ud fra tanken om, at det bliver én samlet skole på to matrikler.

De to skoler Kroggårdsskolen og Spurvelundskolen ligger begge i den nordlige del af Odense. Kroggårdsskolen, som ligger i Næsby, har i dette skoleår 650 elever fordelt på tre spor fra børnehaveklasse til 9. klasse. Det vil sige, at der på hver årgang er tre klasser på skolen. I Næsbyhoved-Broby ligger Spurvelundskolen, hvor 250 elever har deres skolegang. Eleverne er fordelt i to klasser på hver årgang fra børnehaveklasse til 6. klasse. I 7. klasse rykker eleverne så fra skolen i Næsbyhoved-Broby over på Kroggårdsskolen i Næsby.



Ifølge prognoser fra Odense Kommune vil Kroggårdsskolen og Spurvelundskolen have henholdsvis 81 og 65 færre elever om seks år i forhold til dette skoleår.

Skolebestyrelserne på begge skoler er ikke begejstrede for den mulige sammenlægning.

- Det med at have en lokal skole i området, er jeg helt sikker på, betyder noget for børns trivsel og børns kammeratskaber og børns mulighed for at lære at færdes frit, siger Ann Roiy Delman, der er formand for skolebestyrelsen på Kroggårdsskolen.

Det bliver et stort skoledistrikt, hvis man ender med at slå distrikterne sammen. Der er langt ude fra Skovs Højrup ude på den anden side af Næsbyhoved-Broby og herind (Næsby, red.), hvis man skal have et lille barn i skole. Ann Roiy Delman, formand for skolebestyrelsen på Kroggårdsskolen

Også næstformanden på Spurvelundskolen er bekymret:

- Det bekymrer os, fordi vi jo egentlig har en rigtig god og velfungerende skole. Vi har en rigtig dygtig skoleleder og nogle rigtig dygtige medarbejdere, og det gør, at vores børn trives, og vi har nogle rigtig gode resultater. Den trivsel og de resultater kommer ikke af sig selv. Dem har vi knoklet for i rigtig mange år på skolen, og vi er lidt bekymrede for den her skolesammenlægning nu, fordi vi jo egentlig ikke føler, at vi rigtig er blevet hørt endnu, siger Ailo Elmegaard Larsen til TV 2/Fyn.

På Kroggårdsskolen handler bekymringerne dog hovedsageligt om den fremtidige klassedannelse og transporten til og fra skolen.

- Hvordan vil man kigge ind i en klassedannelse fremover, og hvad med transporten? Det bliver et stort skoledistrikt, hvis man ender med at slå distrikterne sammen. Der er langt ude fra Skovs Højrup ude på den anden side af Næsbyhoved-Broby og herind (Næsby, red.), hvis man skal have et lille barn i skole. Så det er helt klart en bekymring, fortæller Ann Roiy Delman.

Sparer 500.000 kroner

De dalende elevtal er ikke det eneste, der er årsag til, at kommunen vil lægge de to skoler sammen.

Siden efteråret 2018 har skolelederen på Kroggårdsskolen været fraværende, hvor skolelederen fra Spurvelundskolen har varetaget ledelsesopgaverne på begge skoler.

I starten af 2019 valgte forvaltningen at opsige den fraværende skoleleder fra Kroggårdsskolen, og lederen fra Spurvelundskolen varetager ledelsen frem til sommer - og nok også fremover, hvis de to skoler sammenlægges.

Ifølge forvaltningen ligger der også i sammenlægningen en mulighed for at spare penge i Odense Kommune, hvis du spørger Børn- og ungeforvaltningen.

Jeg er bekymret for, at man vil spare på ledelsen, hvis man ender med at beslutte sig for at lægge os sammen. Ann Roiy Delman, formand for skolebestyrelsen på Kroggårdsskolen

Ved at lægge Kroggårdsskolen og Spurvelundskolen sammen kan man effektivisere på ledelse og administration svarende til et årligt beløb på 500.000 kroner, som falder et tørt sted i forvaltningens budget 2020.

Det bekymrer formanden på Kroggårdsskolen:

- Jeg er bekymret for, at man vil spare på ledelsen, hvis man ender med at beslutte sig for at lægge os sammen, fortæller Ann Roiy Delman.

Venstre er imod

Det er ikke en enstemmig Børn- og ungeforvaltning i kommunen, der nu har besluttet at indstille sammenlægningen af de to Odenseskoler til byrådet.

Venstrepolitikerne Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen mener ikke, at det er en løsning at sammenlægge Spurvelundskolen og Kroggårdsskolen, mens resten af politikerne i forvaltningen er enige om indstillingen til byrådet.

Det er blandt andet rådmand Susanne Crawley Larsen fra Radikale Venstre, udvalgsmedlem Pernille Bendixen fra Dansk Folkeparti og Alternativets Abdirashid Abdi.

Skolebestyrelserne på begge skoler har nu besluttet at invitere politikerne fra Børn- og ungeforvaltningen til en snak og håber på, at det kan gøre en forskel.