Lars Høgh takker OB-fans: - Det betød sgu meget

Da Lars Høgh i august sidste år blev ramt af kræft i bugspytkirtlen, havde det kæmpe betydning for ham at få så stor støtte fra OB’s fans. Det forklarer han i et interview med avisen B.T.

Fredag den 17. august 2018 blev det offentligt kendt, at OB-legenden Lars Høgh havde fået konstateret kræft i bugspytkirtlen. Ifølge statistikken har man kun ti procents chance for helbredelse inden for de første fem år.

Til den efterfølgende hjemmekamp mod FC Midtjylland om søndagen, havde OB’s fans derfor lavet et banner for at hylde klubbens tidligere målmand, som spillede 817 kampe for striwerne i løbet af sine 23 år i klubben.

På banneret stod der “Vi kæmper kamp 818 med dig! Denne redder du også, Høgh”.

Støtte var ren benzin

Det løftede humøret hos den tidligere fodboldmålmand, som befandt sig midt i sit livs krise. Det forklarer han i et interview med avisen B.T.

- Det betød sgu meget. Det må jeg sige. Det var i den periode, hvor jeg fik beskeden og havde det allersværest. Jeg har jo ikke spillet i OB i 100 år. Derfor gav den opbakning sgu noget benzin på energien og motivationen for at nå mit mål, siger Lars Høgh.

Det er dog ikke kun på Odense Stadion, at Lars Høgh og familien har mærket støtten fra fynboerne, forklarer Lars Høgh.

- I løbet af mit forløb har jeg bevæget mig en del rundt. Både i Odense, men også i Kerteminde, hvor jeg har et sommerhus. Dér har folk været søde og støttende. Jeg har fået en masse skulderklap, og folk har selvfølgelig også været spørgende. 'Hvor er det fedt, at du ser så godt ud' og 'Hvordan har du det?' er jeg blevet mødt meget med, siger han til B.T.

Hyldes på stadion på søndag

Den tidligere OB-målmand har gennemført fire ud af seks måneders kemobehandling, og han er så småt begyndt at genoptage jobbet som målmandstræner i Superligaklubben Brøndby IF.

På søndag er Lars Høgh tilbage på Odense Stadion, når OB hjemme møder Vejle i Superligaen. Sammen med resten af truppen fra 1994 skal Lars Høgh nemlig hyldes for “Miraklet i Madrid”. I år det nemlig 25 år siden, at OB med Lars Høgh i målet slog den spanske kongeklub ud af Uefa Cuppen ved at besejre dem på hjemmebanen Santiago Bernabéu.

Lars Høgh har dog også fået at vide, at han skal forberede sig på at få sin egen personlige hyldest i løbet af søndagens kamp. Han ved ikke, hvad der kommer til at foregå, men han glæder sig til at sige tak til fansene for støtten, han har modtaget under sit livs hårdeste kamp.

- Jeg glæder mig til at sige tak for den store støtte til fansene. Men det er lige så meget en tak til min familie. De har sgu været seje gennem forløbet, så det fortjener de også. Jeg har faktisk heller aldrig været på stadion i Odense sammen med min familie. Jeg har jo altid stået for mig selv i målet.

Kampen mellem OB og Vejle sparkes i gang søndag klokken 14.