Superstudent med et snit på 13,6 Det betyder ikke så meget

29 12-taller og et snit på 13,6 gør Lukas Wolf Kristensen fra Tommerup Stationsby til superstudent. Men det er ikke noget, der rører ham synderligt.

- Jeg tænker ikke så meget over det, for jeg skal ikke bruge karaktererne til så voldsomt meget i mit videre uddannelsesforløb. Der er flere måder, man kan gennemføre sin gymnasietid på. Har man valgt at fokusere på enkelte fag og så bruge mere tid på en hobby, er det lige så fint. Det passede mig rigtig godt at gå i gymnasiet. Jeg har selvfølgelig forståelse for, at det ikke ville passe alle, siger Lukas Wolf Kristensen.

Et snit på 13,6 lyder måske mærkeligt, når karakterskalaen kun går til 12.

Regnestykket bag snittet ser sådan ud: Da Lukas Wolf Kristensen har haft seks fag på A-niveau, kan han gange sit snit med 1,06. Han kan også gange sit snit med 1,08, fordi han starter på en videregående uddannelse efter sommerferien. På den måde bliver snittet på 11,9 forvandlet til 13,6.

Kvikbonus & Bonus A Kvikbonus Ansøgere, som søger optagelse på en videregående uddannelse senest to år efter afslutningen af den adgangsgivende eksamen, kan gange sit snit med 1,08. Bonussen for tidlig studiestart afskaffes per 1. januar 2020. Bonus A Hvis du har valgt et ekstra fag på A-niveau ud over de krævede på din gymnasiale uddannelse, får du automatisk justeret dit karaktergennemsnit. Et ekstra fag på A-niveau giver en justering med 1,03 og to ekstra fag en justering med 1,06. Kilde: ug.dk Se mere

Hvordan det er lykkedes Lukas Wolf Kristensen at få de høje karakterer, giver han sit bud på.

- Det vigtigste for mig var at høre efter i timerne og gå op i det materiale, som vi fik forelagt. Jeg har faktisk ikke været særlig god til at tage noter, siger han.

- Og så er jeg er nok lidt perfektionistisk. Så hvis det er gået godt en gang, vil jeg gerne gøre det lige så godt næste gang. Men jeg har ikke tænkt, at jeg bare måtte opnå karaktererne.

Opfinder flere timer i døgnet

Karaktererne er dog ikke kommet af sig selv. Den 19-årige superstudent fra Mulernes Legatskole læste lektier to-tre timer dagligt og skrev afleveringer i omkring otte timer om ugen.

- Jeg har haft lyst til at bruge tid på skolen. Jeg har arbejdet ret meget med mit skolearbejde, men mest af alt synes jeg, at undervisningen har været det vigtigste. Jeg har haft gode undervisere, som har formidlet godt og gjort undervisningen interessant, siger Lukas Wolf Kristensen.

Timerne på gymnasiet brugte han også på at være lektiehjælper i lektiecafeen og hjælpe med at organisere Operation Dagsværk, der er en velgørende organisation, som mange gymnasier deltager i.

Lukas Wolf Kristensen har ikke haft et arbejde, men har i sin fritid løbetrænet og været sammen med sine venner og sin kæreste. Til tider har hverdagen været presset, men løsningen på det var at finde flere timer i døgnet.

- Jeg har ikke været så god til at gå tidligt i seng. Og så brugte jeg mere tid på lektier i 1.g end i 3.g. Man finder en rytme, og så kan man spare tid der også, siger han.

Så glad så Lukas Wolf Kristensen ud, da han kom ud fra sin sidste eksamen på Mulernes Legatskole. Foto: Privat

Han føler ikke, at han har måttet give afkald på noget for at få det høje snit.

- Jeg har ikke tænkt, at karakterer var noget, jeg måtte opnå. Nej, jeg har ikke givet afkald på noget, for det har ikke været et valg at få de højeste karaktere som muligt, siger den nyudklækkede student.

Nej tak til sabbat

Efter sommerferien skal Lukas Wolf Kristensen læse Fysik på Københavns Universitet. Det kræver et snit på mindst 6,0 uden hurtigstartsbonus at komme ind på de fysiske fag på KU. Sidste år blev alle optaget på uddannelsen, og der var stadig ledige pladser tilbage.

- Fysik var mit mindst foretrukne fag, men fordi jeg har fået så god undervisning, fandt jeg ud af, at det var virkelig spændende, og derfor blev det mit yndlingsfag. Det vil jeg gerne dybere ned i. Det ville være synd at stoppe med nu, siger han.

Et sabbatår havde Lukas Wolf Kristensen overvejet, men det gik han væk fra igen.

- Jeg ville da gerne ud og rejse, men jeg kom frem til, at jeg ville komme til at kede mig op til rejsen i sabbatåret. Og så passer det med, at jeg kan flytte sammen med min kæreste, for hun skal heller ikke have sabbatår. Vi flytter til København, men det er lidt en udfordring at finde en bolig. Når det lykkedes, så flytter vi, siger studenten.

- Mellem 9. klasse og gymnasiet var jeg på udveksling i Ecuador, så det ser jeg lidt som mit friår.