Otterup-træner om svær lodtrækning: - Det bliver en stor oplevelse

Der venter et lokalopgør på fynsk jord, når tredje runde af Sydbank Pokalen skal afvikles. Det kom frem torsdag, hvor der blev trukket lod til næste runde af pokalturneringen.

Otterup B & IK tager hjemme på Nordfyns Bank Arena mod superligaspillerne fra Odense Boldklub.

Danmarksserieholdets træner Chris Margaard er glad for lodtrækningen.

- Umiddelbart er jeg meget tilfreds. Spillerne og klubben fortjener en sjov og god kamp. Så jeg synes det herligt på grund af den oplevelse, det giver, siger han.

Også Odense Boldklubs træner, Jakob Michelsen er tilfreds.

- Det er altid fedt, når vi møder en af vores gode partnere i Øens Hold. Det bliver helt sikkert en fin kamp, og vi håber, at der møder masser af fans op. Vi glæder os til at vise striberne frem, og når det så bliver lokalt her på Fyn, så kan vi kun være tilfredse med lodtrækningen, siger han til ob.dk.

Første kamp for OB, tredje for Otterup

OB træder først ind i pokalturneringen i tredje runde. Dermed er opgøret det første for superligatruppen. Deres modstandere har derimod været med fra begyndelsen, hvor de i første runde vandt 2-1 over Flemløse/Haarby.

I anden runde blev det til en 4-0 sejr over 2. divisionsholdet FC Sydvest.

Selvom træner Chris Margaard er glad for lodtrækningen er der dog en smule malurt i bægeret.

- I forhold til avancement er der måske ikke så store procents chance for, at det er os, der går videre. Men vi vil gå til det med krum hals. Det ved alle, der kender klubben. Og det bliver en stor oplevelse og en festdag på Nordfyns Bank Arena.

Onsdag var ærøske Marstal/Rise, der til daglig spiller i fynsserien, minutter fra at slå AGF ud af pokaltureningen. Og den slags giver tro på mirakler hos Otterups træner.

- Jeg giver os lige præcis 17,5 procents chance. Hverken mere eller mindre, siger træneren spøgende.

Det præcise tidspunkt for, hvornår kampen spilles, er ikke fastlagt endnu, men det bliver på et tidspunkt i perioden 24.-26. september.