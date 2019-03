Havmøller i Lillebælt: - Det bliver et smukt syn, siger radikal politiker

Den radikale Poul Poulsen er stort set den eneste politiker fra Assens, som har meldt klart ud, at han bakker op om planerne om en kæmpestor havmøllepark i Lillebælt tæt på den vestfynske kyst.

Og det gør han med åben pande, selv om synspunktet er upopulært og kun møder hovedrysten på Helnæs, som bliver nærmeste nabo til havmøllerne.

Der er dog enkelte andre i det 29 mand store byråd, som deler hans synspunkt. Men Poul Poulsen er den, som har været mest aktiv i læserbreve og på sociale medier, når det gælder om at bakke projektet op.

Stævne i vandkanten

Det er blevet bemærket på Helnæs, hvor en af øens fastboende, Jens Zimmer Rasmussen, har sagt ja til at møde den radikale politiker.

Opfordringen kommer fra TV 2/Fyn, som har sat dem stævne ved Helnæs Fyr, hvor argumenterne for og imod projektet denne tidlige forårsdag overdøver de svage bølgeskvulp i vandkanten.

- Jeg kan godt lide Poul Poulsen, og jeg har arbejdet sammen med ham i mange år omkring miljø og bevaringsværdige huse. Han er en begavet mand, som plejer at lade sig styre af fakta og viden. Men det gør han ikke i denne sag, siger Jens Zimmer Rasmussen, som er professor emeritus og i en årrække har boet på Helnæs i et smukt restaureret bindingsværks-stuehus fra 1826.

Livlig debat

Det er tydeligt, at begge kender og respekterer hinanden. Men det afholder dem ikke fra at gå til stålet i debatten, der finder sted med udsigt over den del af Lillebælt, som om få år skal bidrage til Sønderborg Kommunes ambitioner om at være CO2-neutral allerede i 2029.

Jeg synes, at havmøllerne er smukke og skulpturelle. Og jeg tror ikke på, at de skræmmer turisterne væk. Poul Poulsen, Radikale

- Vindmøller er nødvendige for den grønne omstilling. Jeg kan huske, at vi havde samme diskussion om møller på land for nogle år siden i Barløse. Dér gik jeg en tidlig vintermorgen i det frosne terræn og blev lidt blød i knæene over landskabet. På samme måde, som man også bliver, når man står her og kigger ud over Lillebælt. Men det er nødvendigt at give køb, hvis vi vil den grønne omstilling, siger Poul Poulsen.

Jens Zimmer Rasmussen nikker til sidste del af sætningen, men så hører enigheden også op.

- Ja, vi skal nå målene med den grønne omstilling. Men her har vi et enestående kystlandskab. Det er helt misforstået at placere så store havmøller så tæt på kysten, når der er alternative muligheder. Møllerne skal væk fra fjord og bælt og ud på det åbne hav. Og der ER alternative muligheder, det er et spørgsmål om politisk vilje.

Det er helt misforstået at placere så store havmøller så tæt på kysten, når der alternative muligheder. Jens Zimmer Rasmussen, Helnæs

- Vi har nogle stærke bekymringer, som politikerne skal tage alvorligt, hvis vi skal fastholde opbakningen til den grønne omstilling, siger Jens Zimmer Rasmussen

Vindmøller er smukke

De har begge talt sig varme, og diskussionen bølger frem og tilbage, da Poul Poulsen smider en lille bombe i debatten:

- Jeg synes, at vindmøller er flotte. Og jeg tror ikke på, at de skræmmer turisterne væk. Hvis vi politikere forstår at udnytte situationen positivt, kan det blive en gevinst for os allesammen, siger Poul Poulsen.

Synspunktet er nok det, som møder allermindst forståelse hos Jens Zimmer Rasmussen, som ikke lægger skjul på, at den radikale politiker i hans øjne nærmest har indtaget en religiøs holdning.

- Du har en trossag. Det er her vi er forskellige. Du er ligeglad med effekten på området og med modstanden fra Danmarks Naturfredningsforening og de andre partier, siger Jens Zimmer Rasmussen.

Poul Poulsen afviser, men anerkender, at der er forskellige opfattelser af, hvordan havmøllerne vil virke på landskabet.

- Jeg synes, at havmøllerne er smukke og skulpturelle. Det gør du ikke. Jeg tænker det hele ind i en større målestok, hvor lille Danmark skal bidrage til den grønne omstilling i den store verden.

FAKTA om kæmpemøller i Lillebælt. For at opnå den ønskede kapacitet for vindmølleparken på 160MW, er der to projekter i spil med henholdsvis de største og de mindste vindmøller, der kan komme på tale: 1. De største møller: 20 møller på 8MW, hvor hver mølle har en samlet højde på 192,5 meter. 2. De mindste møller: 40 møller på 4MW, hvor hver mølle har en samlet højde på 165 meter. Budget for etablering af havmøllepark er cirka 1,6 milliarder kroner.

Vindmølleparkens afstand til kysten på Vestfyn vil være 4 kilometer

Vindmølleparken vil dække et areal på cirka 30 kvadratkilometer.

Sønderborg Forsyning/kommune står bag projektet. Se mere

Jens Zimmer Rasmussen ryster på hovedet.

- Hør nu her. Det er prisværdigt, at Sønderborg vil grøn omstilling. Men de havmøller var aldrig blevet godkendt i dag, hvor afstandskravet til kysten er langt større end dengang ansøgningen om møllerne i Lillebælt blev godkendt. Så må man kompensere dem for de udgifter, de har haft her i planlægningsfasen og få de havmøller flyttet ud i Nordsøen langt fra kysten.

Enige bliver de aldrig

Efter en lille halv times tid erkender de begge, at de nok aldrig bliver enige. Men at udsigten er enestående, som den tager sig ud denne martsdag, er de fælles om at mene, da vi forlader pladsen ved fyret.

Om det samme så også gælder, hvis der opføres en skov af havmøller på måske op til knap 200 meter i højden tæt på kysten, - ja det afhænger helt åbenlyst af øjet, der ser.

Projektet har netop været i teknisk myndighedshøring, og i løbet af få måneder går den offentlige høring i gang.

I sidste ende er det så Energistyrelsen, som kommer til at afgøre, hvorvidt projektet skal realiseres.